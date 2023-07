Este martes, durante la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el proyecto de resolución presentado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), en el cual solicitaron a todos los partidos del Frente Amplio, especialmente a Revolución Democrática, que pidieran perdón a la ciudadanía tras el Caso Convenios, la parlamentaria Camila Rojas (Comunes) lanzó duras críticas contra la UDI, calificando al partido como “la peor calaña”.

En su intervención, la diputada Camila Rojas comenzó citando a diversos medios nacionales, recordando un millonario pago de diputados UDI a la fundación Jaime Guzmán, Caso Penta, y la acusación contra Jaime Orpis, exmilitante de la UDI. “No nos verán tomando una acción tan baja, tan mezquina, tan miserable como la bancada UDI está haciendo hoy. Pese a que algunos de sus representantes están prisión preventiva o derechamente condenados, no vamos a hacer lo mismo que ustedes. Esta parafernalia absurda e infantil es una de las bajezas más grandes que hemos presenciado en la relación política que hemos tenido en el Congreso”, señaló la diputada Camila Rojas.

La UDI lidera con militantes condenados por casos de corrupción y hoy presentan un proyecto de resolución absurdo e infantil NO ACEPTAMOS que la UDI nos dé cátedra de NADA. No sean patudos!! pic.twitter.com/6Vz9pYPIVQ — Camila Rojas Valderrama (@CamilaRojas_V) July 25, 2023

“Están juzgando a un ministro (Jackson) sin prueba alguna, saltándose la presunción de inocencia que piden para los suyos. Son la peor calaña y están dañando el debate público y la democracia. Les aseguro que retirándose de la mesa de diálogo no van a resolver su problema por la desesperación que tienen por la pérdida de votos; la gente no es tonta. Nosotros no vamos a aceptar que la UDI nos dé cátedra de nada, no sean patudos“, agregó.

Proyecto de Resolución

El proyecto de resolución obtenido en la Cámara 69 votos a favor, 49 en contra y 11 abstenciones. La iniciativa fue respaldada por diversos parlamentarios de distintas colectividades, entre ellos Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, Chiara Barchiesi, Miguel Becker, Gonzalo de la Carrera, Andrés Jouannet, Francisco Undurraga y Miguel Mellado.

El objetivo del proyecto de resolución es “solicitarle a todos los partidos que componen el Frente Amplio, pero en específico a Revolución Democrática, que le pidan perdón a las millas de familias vulnerables y de escasos recursos de nuestro país, incluidos aquellos que viven en situación de campamento, por haber sido vergonzosamente despojados de millones de recursos a manos de distintas fundaciones ideológicamente falsas, que fueron creadas con el único objetivo de defraudar al Estado para multas electorales o beneficio propio”.