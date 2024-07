Cambio de equipo, haters y Bebé Reno: Las revelaciones sin filtro de Maite Orsini

La legisladora tuvo una extensa conversación con Diario La Cuarta donde abordó diversos aspectos de su vida, incluso tuvo tiempo para referirse a su relación con el Presidente, Gabriel Boric.

La diputada del Frente Amplio, Maite Orsini abrió su alma y corazón para dar a conocer aspectos de su vida personal y política, pocos conocidos hasta ahora.

La legisladora tuvo una extensa conversación con Diario La Cuarta donde abordó diversos aspectos, desde cambio de equipo de fútbol, su relación con los haters en redes y su fanatismo por series; incluso tuvo tiempo para referirse a su relación con el Presidente, Gabriel Boric.

Justamente, el Mandatario fue protagonista del día más feliz de la parlamentaria -en materia política-, cuando el magallánico ganó la segunda vuelta presidencial frente a José Antonio Kast y se convirtió en Presidente de Chile.

“Ahora, en lo personal, hay un día que recuerdo muy bien, esto es una tontería, pero es que me dio tanta felicidad que no se me ocurre otro día. No sé si acuerdan, por ahí por el año 2010-2011, que estábamos jugando el campeonato nacional y teníamos que jugar la final contra la Católica. Hoy día me cambié, ahora soy hincha del Palestino, pero en ese momento era hincha de la U y teníamos que ganarle a la Católica por una diferencia de goles como de cuatro goles, porque ellos nos habían ganado primero dos cero y llegaron con cotillón, de hecho, el evento se llama “El cotillón”. Llegaron con cotillón al estadio celebrando y metimos los cuatro goles y me dio una felicidad tan grande, que yo creo que ese es el mejor día de mi vida”, relató.

Orsini también aprovechó de hablar de sus gustos en materia de series e hizo una analogía con su trabajo como diputada.

“Quiero recomendar la serie Bebé Reno. No sé si la vieron, es una serie que tiene un guion maravilloso, actuaciones increíbles. Y se trata de una mujer que hostiga y acosa a un hombre. Después se hizo una entrevista a la mujer real, porque es una historia de la vida real y es impresionante cómo la actriz principal logra captar los movimientos, los gestos de la persona real. ¿Y cómo lo mezclo con mi trabajo? Este caso se trata de una mujer que hostiga y que luego, perdón por el spoiler, pero es condenada por esto. Y en Chile eso no podría ocurrir, porque en Chile no existe el delito de acoso o de hostigamiento y justamente estamos trabajando en impulsar una ley sobre violencia digital”, contó.

En tanto, sobre su relación con los haters en redes sociales, la legisladora del Frente Amplio, señaló que no los lee.

“Twitter no lo leo. Yo no leo Twitter, así que al hater que me insulta por Twitter, ¡amigo, no te leo! No pierdas tu tiempo. En Instagram, cuando recibo mensajes como de odio bien terrible bloqueo y después ya no recibo más hate de esa persona. Y cuando son críticas a mi trabajo o a ciertas decisiones que yo tomo, trato de convencerlos, desde mi punto de vista, en general les contesto esos mensajes y trato de persuadirlos. Extrañamente en muchas ocasiones la gente termina diciéndome ‘oh, sí, tienes razón, perdón por el hate’ y como que se retracta”, aseguró.

Finalmente, ante la consulta sobre su futuro político y si desea “mudarse” dentro del Congreso, Orsini fue enfática: “No tengo intención alguna de ir al Senado”.