(Agencia Uno) – La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles por 76 votos un proyecto de resolución presentado por la bancada del PPD que se solicita al presidente Sebastián Piñera adoptar, de manera urgente, medidas de reactivación y fomento de la cultura y las artes.

Asimismo, plantea que el mandatario instruya a la ministra de la cartera, Consuelo Valdés, para que ejerza una gestión más proactiva y dialogante con los representantes de la cultura y las artes, o de lo contrario, le solicite la renuncia.

Respecto a la partida del Ministerio de las Culturas de la Ley de Presupuesto 2021, la iniciativa propone un incremento de al menos el 1% del gasto público.

Lee también: Ministro Bellolio: “La oposición moderada ha estado silente frente al bullying de la izquierda radical”

La diputada y miembro de la Comisión de Cultura, Carolina Marzán, señaló que “la precariedad y dolor que están sufriendo las y los trabajadores del arte y el patrimonio es tan grande, que como bancada hemos presentado este proyecto que recoge todas las solicitudes que este sector está demandado”.

“Ellos no se sienten representados por el ministerio. Son el sector más precarizado con esta pandemia y que aporta al PIB de una manera considerable. También debemos recordar que a través de la Unesco se establece que el mínimo que un país deberían destinar a la cultura es un 2%, y en Chile no solamente se le destina un 0,4% si no que ahora viene un recorte significativo que lo baja a 0,3%”, añadió.

Por su parte, Raúl Soto, indicó que “es de público conocimiento la lamentable situación que atraviesa este sector a raíz de la pandemia, ya que por razones sanitarias se han debido suspender obras de teatro, conciertos musicales, exposiciones de arte, ópera, ballet, y un sinfín de manifestaciones artísticas que daban trabajo a más de tres mil personas”.

“Frente a esta situación, como bancada, y ahora también como Cámara de Diputados, apoyamos a estos trabajadores y trabajadoras que se están manifestando por el abandono del Estado y del gobierno en esta pandemia, y a la vez respaldamos un presupuesto digno para el sector”, añadió.

Lee también: Gobierno confirma que sólo reactivará el IFE en caso de rebrote de COVID-19

Otra medida que propone el proyecto de resolución es que la ministra Valdés dé cuenta sobre la ejecución del gasto de los $15 mil millones destinados a apoyar a los artistas y organizaciones ante la emergencia ocasionada por el COVID-19.

También implementar una plataforma digital que ofrezca un amplio catálogo de música chilena; la creación de un fondo de reactivación económica para el sector; restituir todos los recursos del Programa Acciona año 2020 a todas las seremis de correspondientes; y mantener el Programa de Infraestructura Cultural para comunas con menos de 50 mil habitantes.

Además de Marzán y Soto, la iniciativa fue suscrita por los diputados Andrea Parra, Loreto Carvajal, Cristina Girardi, Rodrigo González, Tucapel Jiménez y Ricardo Celis.