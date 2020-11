El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, respondió a las críticas emanadas desde su propia coalición, Chile Vamos, durante la votación del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP.

Este miércoles, el secretario de Estado descartó que haya un quiebre en el oficialismo y aseguró que “hemos tenido una diferencia en este punto, pero tenemos una comunidad de ideas muy importante, no solamente en los contenidos constitucionales, sino que también en las necesidades urgentes y apremiantes de los chilenos”.

Bellolio llamó a resolver las diferencias porque “los desafíos que tenemos por delante son demasiado grandes”.

Por otro lado, manifestó que le “sorprenden algunas de las críticas diciendo que el Gobierno no ha hecho nada, porque son los mismos parlamentarios los que han sabido todo lo que ha hecho el Gobierno, no solamente en el IFE, no solamente en la entrega de alimentos, no solamente en el préstamo de clase media y el bono COVID al inicio”.

En esa línea, recalcó que las medidas han significado el desembolso de más de US$ 6 mil millones y de “un paquete de ayudas que es mas grande todavía, que fue parte de un acuerdo, de US$ 12 mil millones”.

Finalmente, el ministro vocero llamó a Chile Vamos, pero también a la oposición, a trabajar en alcanzar acuerdos.

“Espero de los parlamentarios de Chile Vamos, pero también de esa oposición moderada que ha estado silente frente al bullying de la izquierda radical, que levanten la voz, que hagan ver que las prioridades de las personas no son el radicalismo, no son el andar acusando ministros, el andar siempre con cara de enojados, el andar retando a todo el mundo. Eso no es lo que quieren los chilenos. Los chilenos quieren que lleguemos a acuerdos”, dijo.