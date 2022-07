“La plurinacionalidad es una aspiración vacía“, sostuvo la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) este domingo a través de un comunicado en que se adjudicó cinco ataques ocurridos en la macrozona sur durante los últimos días, cuando se cumple un año del asesinato de uno de sus miembros, Pablo Marchant.

Según consignó Biobío Chile, la agrupación, que abiertamente ha reivindicado la vía violenta, calificó los cinco ataques contra empresas forestales y un fundo como “una serie de acciones de sabotaje contra las principales expresiones del extractivismo capitalista en distintos puntos del Wallmapu”, manifestando que “con estas acciones, además de recordar y homenajear la figura de Toño (Marchant), reforzamos nuestra línea político-militar como organización revolucionaria, la cual se encuentra en concordancia con el proyecto estratégico de resistencia y reconstrucción del pueblo nación Mapuche que hemos impulsado durante décadas y por el cual Pablo Marchant dio su vida”.

Indicando que intensificarán sus “recuperaciones territoriales“, la CAM se mostró en contra del actual gobierno y el proceso constituyente: “El extractivismo y la militarización en el Wallmapu no cambiarán bajo el gobierno de pseudo izquierda de Gabriel Boric ni con una nueva Constitución“, agregando que “dejamos muy en claro que no vamos a dialogar y menos sentarnos a negociar con el actual gobierno. No podemos delegar nuestra lucha a cambios institucionales que históricamente han fracasado y han dividido a nuestra gente y a nuestro territorio”.

Además, la organización señaló que la plurinacionalidad, presente en la propuesta de nueva Constitución, “no es más que una aspiración vacía en la mente de pseudointelectuales indígenas, nostálgicos de izquierda y del nuevo aparato estatal que quiere atomizar a las expresiones revolucionarias y de resistencia de nuestro pueblo con políticas sin legitimidad territorial y sin la moral de haber reconocido la verdadera lucha autonomista mapuche”.

Finalmente, y en esa línea, la agrupación culminó: “La unidad en la liberación es nacional e internacional, con aquellos sectores que siguen en pie de lucha con dignidad y coherencia, ya que si bien las consecuencias del colonialismo y del sistema capitalista las hemos vivido en nuestro territorio, su dinámica es continental y mundial“.