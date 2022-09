La jornada de este domingo se registró un accidente aéreo en la comuna de la Zapallar, Región de Valparaíso, que dejó dos víctimas fatales.

Se trató de la caída de un helicóptero cerca del sector de los roqueríos, donde se encuentran trabajando voluntarios de Bomberos, según informó Radio Dulce.

Lee también: Rodrigo González, ex diputado del PPD y ex alcalde de Viña del Mar, falleció a los 80 años

Asimismo, desde la Municipalidad de Zapallar confirmaron a Radio Biobío el fallecimiento de dos personas producto del accidente, identificados como el empresario Eduardo Matte de 77 años y su esposa Ana Luisa Villegas de 70 años.

Además, se informó que el alcalde de dicha comuna se encuentra trasladándose hasta el sitio del suceso.

Por último en medio de una vocería desde el Palacio de La Moneda, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lamentó lo ocurrido. “El Gobierno lamenta mucho el accidente de este helicóptero particular que capotó en la comuna de Zapallar, cerca de la costa de Zapallar. Es un hecho que recién está investigándose, por lo tanto, no quisiera entregar detalles porque me gustaría esperar a tener confirmación de la información”, señaló.

Las causas del accidente están siendo investigadas por Bomberos.