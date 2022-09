El ex diputado del Partido por la Democracia (PPD) y otrora alcalde de Viña del Mar, Rodrigo González falleció a los 80 años.

La noticia fue confirmada por la presidenta de la colectividad, Natalia Piergetilli, a través de su cuenta de Twitter: “Con mucho pesar lamento la partida de nuestro compañero, amigo y fundador del PPD, Rodrigo González. Ex diputado, ex alcalde de Viña del Mar. Un tremendo demócrata y un gran regionalista. Honor y gloria compañero”.

Con mucho pesar lamento la partida de nuestro compañero, amigo y fundador del @PPD_Chile Rodrigo González. Ex diputado, ex alcalde de #viñadelmar. Un tremendo demócrata y un gran regionalista. Honor y gloria compañero!! pic.twitter.com/n7jCnPYL8c — Natalia Piergentili (@natapiergentili) September 4, 2022

González fue parlamentario por el distrito 14 de la Región de Valparaíso por cuatro periodos consecutivos. Además, ejerció como jefe comunal de Viña del Mar entre los años 1992 y 2000.

De acuerdo a T13, el ex vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados falleció por causas que aún no son oficializadas en el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST).

Raúl Soto, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, lamentó la partida de Rodrigo González. “Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día”, señaló en Twitter.

Lamento informar el sensible fallecimiento de un gran amigo y compañero, ex diputado y ex Vice Presidente de la @Camara_cl Rodrigo González. Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día. — Raul Soto Diputado (@Raul_Soto1) September 4, 2022

Por su parte, el político y sociólogo, Pepe Auth, señaló en Twitter que: “Rodrigo fue un gran compañero, comprometido con el regionalismo hasta la obsesión, su amor a los cerros de Valparaíso y Viña era contagioso”.

Rodrigo fue un gran compañero, comprometido con el regionalismo hasta la obsesión, su amor a los cerros de Valparaíso y Viña era contagioso, su trabajo cotidiano incansable desafiaba el paso del tiempo.Adiós Rodrigo,te llevas el cariño de miles de nosotros https://t.co/RUjoCnl2uU — Pepe Auth (@pepe_auth) September 4, 2022

La ex candidata presidencial de la DC, Yasna Provoste, también envío condolencias a la familia del ex presidente de la Cámara. “Con profunda pena despedimos a Rodrigo González. Ex diputado, ex vicepresidente de la @Camara_cl, gran servidor del pueblo y de las regiones. Mis condolencias a su querida familia, amigos y amigas, y a toda su militancia @PPD_Chile”, señaló.