Cadem: Solo 10% evalúa positivamente al Poder Judicial y 84% cree que cautelar de Hermosilla es una medida justa

El sondeo también reveló que todos los atributos del sistema de justicia son evaluados negativamente: al 82% no le genera confianza y el 74% no cree que sus procedimientos sean claros y transparentes, entre otros datos.

La última entrega de la Encuesta Cadem, correspondiente a la cuarta semana de agosto, reveló que solamente un 10% de los encuestados evalúa positivamente al Poder Judicial.

Estos resultados se dan el contexto de los nuevos antecedentes que se han dado a conocer sobre el llamado Caso Audios, el que involucra al abogado Luis Hermosilla , quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Mala evaluación al Poder Judicial

Respecto al Poder Judicial, el sondeo arrojó que el 66% de las personas consultadas lo evalúa con notas del 1 a 4, mientras que el 23% le pone nota 5 y 10% notas entre 6 y 7. Además, el 49% responsabiliza a los jueces de que la justicia no funcione como se esperaría, 44% a las leyes, 37% al gobierno y 36% a la fiscalía y fiscales.

En esta línea, todos los atributos del sistema de justicia son evaluados negativamente: al 82% no le genera confianza, el 74% no cree que sus procedimientos sean claros y transparentes, 73% tampoco cree que es eficiente, 65% no la considera una institución moderna, 65% no diría que es imparcial y 59% no piensa que sea completamente autónomo.

👎🏻 #Cadem Al 82% no le genera confianza el poder judicial, el 74% no cree que sus procedimientos son claros y transparentes, 73% tampoco cree que es eficiente, 65% no la considera una institución moderna y 65% no diría que es imparcial. pic.twitter.com/SccYWXx5if — Cadem_cl (@Cadem_cl) September 2, 2024

¿Qué piensa la gente del Caso Audios?

La encuesta también evaluó la percepción de la ciudadanía respecto al Caso Audios. Un 74% dijo conocer o haber oído hablar del caso, un 86% supo que el abogado Luis Hermosilla quedó en prisión preventiva, medida que el 85% opina que fue correcta y justa.

Por otra parte, el 84% de los encuestados y encuestadas opina que el comportamiento del abogado Luis Hermosilla es una práctica frecuente entre los abogados, frente a 10% que corresponde a un hecho aislado.