Este domingo se dieron a conocer los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la cuarta semana de noviembre.

De acuerdo al sondeo, la aprobación del presidente Gabriel Boric cayó un punto, llegando al 30%. La desaprobación al mandatario, en tanto, se mantuvo en el 65%.

Por otro lado, la percepción de corrupción en el país subió 14 puntos, llegando a 84% y las instituciones donde se percibe mayor grado de corrupción son los partidos políticos (81%), el Congreso (67%), las municipalidades (59%), la ANFP (58%) y las fundaciones u ONGs (55%).

Respecto a la evaluación de instituciones, suben de manera significativa su aprobación la Fuerza Aérea (76%), el Ejército (74%), las universidades (71%) y el Servel (71%). En cambio, caen de manera significativa las municipalidades (45%) y el SII (40%). La CMF alcanzó el 36%.

Plebiscito

Respecto al proceso constitucional, la opción “A favor” subió a 38% (+6pts), mientras que el “En contra” cayó 3 puntos a 46%, siendo la brecha más baja desde mayo.

Por su parte, un 16% de los encuestados aún se mantiene indeciso. Entre ellos, 24% probablemente votaría a favor, 17% probablemente votaría en contra, 15% probablemente no iría a votar y 44% no sabe o no responde. En base 100, 55% votaría en contra y 45% a favor, una distancia aún significativa.

51% dice que ha visto la franja electoral, 14 pts menos que la franja del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. La franja del “A Favor” es evaluada con nota 4,3 mientras que la del “En Contra” obtiene un 3,8.

En este contexto, la franja del “A Favor” logra comunicar mejor sus ideas (43% vs 30%), es más creíble (41% vs 26%) y es más transversal (41% vs 23%).