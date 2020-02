De bajas o caídas históricas en encuestas se ha hablado en estos últimos meses, particularmente cuando se trata de la aprobación del presidente de la República, pero no así en el respaldo a las movilizaciones, protestas o marchas. Sin embargo siempre hay una primera vez y este lunes lo reflejó el resultado de la última encuesta Plaza Pública de Cadem.

Si bien sigue siendo mayoritario el apoyo, un 56% está a favor de que continúen, este respaldo ha disminuido 16 puntos desde octubre cuando comenzó la crisis.

Este resultado motivó a la ministra Karla Rubilar a dejar en claro que “esa misma gente que considera legítimo marchar de forma pacífica, cree que no es legítimo manifestarse a través de la violencia, de ninguna forma violenta”.

En la consultora plantean que la sensación de que sin marchas o protestas puede que nada cambie sigue siendo muy fuerte, lo que explicaría que se mantenga un respaldo mayoritario.

“Hay que entender que no tenemos catalizadores ni canalizadores de las demandas”, dice Antonio Poveda, subgerente de Estudios de Cadem. “Los partidos no lo son, la clase política no lo es, no hay ninguna figura política por la cual la ciudadanía o este movimiento se vea representado, entonces esto hoy se ve en la calle, en la movilización, tal vez en el imaginario colectivo está presente la marcha del millón“.

Según Poveda aunque los márgenes se estrechen entre el Apruebo y el Rechazo a las movilizaciones hay un dato que se mantiene y que está directamente relacionado con que siga un mayor respaldo a la movilización. “Tiene que ver con lo que va a ocurrir después de esta crisis. Ocho de cada diez chilenos dice que este va a ser un mejor país“, agrega.

El desafío es el orden público

Los resultados según la consultora marcan una tendencia. Si el desorden público, los focos de violencia se mantienen o incluso crecen, “ese respaldo podría seguir disminuyendo” y perder su mayoría. Una situación de la que miembros de la oposición dicen estar conscientes.

“Cuando hay situaciones de violencia es normal que un sector de la población le quite respaldo a las protestas sociales, no así a las demandas sociales”, asegura el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.

Respiro de verano

La disminución en el respaldo de las movilizaciones se da en una semana que significó un respiro para la gestión del presidente Piñera ya que su aprobación aumentó en cuatro puntos llegando al 13%, mientras que su desaprobación cayó seis, posicionándose en un 78%.