Esta jornada se dieron a conocer los resultados de una nueva edición de la Encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la cuarta semana de marzo.

La medición reveló que un 30% (-5 pts) aprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, mientras que un 65% (+5 pts) la desaprueba.

Asimismo, un 82% está acuerdo con la iniciativa del alcalde Rodolfo Carter de demoler las casas de narcotraficantes.

Indultos

Por otra parte, un 68% reveló haberse enterado de que el Tribunal Constitucional (TC) desestimó el requerimiento presentado por la oposición para revisar los indultos otorgados por el presidente Boric en diciembre de 2022. Asimismo, un 71% se mantiene en desacuerdo con la decisión del mandatario.

Además, 59% cree que el Presidente Boric sí tenía a la vista todos los antecedentes penales de quienes fueron indultados.

Proceso Constituyente

Respecto al proceso constituyente y a seis semanas de las elecciones de consejeros constitucionales, un 48% dijo no saber de estos comicios; 88% no conoce a los candidatos de su región y 70% no tiene interés en las noticias relacionadas con el tema. En ese escenario, 44% dice hoy que votaría en contra de la propuesta constitucional frente al 34% que la aprobaría.

Pensiones

Sobre la reforma de pensiones, 52% sabe poco o nada de ella y 43% dice estar en desacuerdo. En cuanto a la administración de los fondos, 79% prefiere que las personas puedan elegir si quieren una institución estatal o una AFP.