“¿Qué hacer con la UDI?”: La broma del presidente Boric sobre el uso de ChatGPT

En medio de su intervención de Congreso Jóvenes Futuro 2024, el mandatario bromeó sobre la polémica que ha tenido con la UDI, después de que la nueva mesa directiva del gremialismo canceló la cita que le había solicitado para abordar temas de contingencia política.

“¿Qué hacer con la UDI?”. Esta fue parte de la broma que realizó el presidente Gabriel Boric sobre la polémica que ha tenido con el gremialismo durante la semana.

¿Qué pasó?

Esta mañana, el mandatario participó en la inauguración de Congreso Jóvenes Futuro 2024, espacio de juventudes que busca diversificar las formas de participación de las nuevas generaciones. Esto con el fin de descubrir “infinitas conexiones para trabajar un presente y proyectar un futuro más inclusivo y sostenible”.

A la instancia también asistieron la ministra Aisén Etcheverry (Ciencia); el presidente del Senado, José García Ruminot; el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, Juan Antonio Coloma; y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi.

Fue en ese contexto en que el jefe de Estado se estaba refirieron al uso de la tecnología para desarrollar actividades, como trabajo y estudio, cuando abordó la polémica que ha tenido con la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la última semana.

“Vamos dejando de pensar, vamos abandonando el pensamiento crítico. ¿Cuántos de ustedes usan ChatGPT? ¿Ocupan o no? No tantos todavía”, sostuvo. “Yo hoy le estaba preguntando al ChatGPT sobre unas cuestiones que tengo que hacer en la pega. ‘¿Qué hacer con la UDI?’, no me dio la respuesta adecuada. El ChatGPT no sabía”, bromeó

Esto en relación con la molestia que manifestó ayer cuando la nueva mesa directiva de la UDI, encabezada por el diputado Guillermo Ramírez, canceló la cita que le había solicitado, ante los pronunciamientos del Gobierno respecto al caso que involucra al padre del senador Javier Macaya (UDI), Eduardo Macaya, quien fue condenado por delito sexual reiterado contra menores de edad; entre otros temas.

La UDI notifica que suspende reunión que ellos mismos habían pedido. Ojalá todo el resto de las fuerzas políticas, independiente de las legítimas diferencias que podamos tener, pongamos a Chile por delante, en especial para sacar adelante reforma de pensiones y agenda de… https://t.co/sAAs5Kww7P — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 31, 2024

“Yo pregunté al revés”, le respondió el senador Coloma, también en tono de broma. “Así que le voy a preguntar al senador Coloma después qué hacemos”, cerró el jefe de Estado en medio de aplausos de parte de los asistentes.

