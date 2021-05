El candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, dio a conocer cuáles serán los principales ejes que tratará en caso de obtener el sillón presidencial en las elecciones de noviembre.

En entrevista con Publimetro, el ex ministro de Hacienda afirmó que una de sus principales diferencias con el resto de contendores de Chile Vamos es el que tiene que ver con el costo de la vida, ya que “ahí tenemos una deuda pendiente. Vamos a reformular completa la política social que tenemos y el compromiso es que ningún trabajador formal va a ganar menos de $400 mil líquidos”

“Se trata de que el Estado, solidariamente, le entregue plata directa a las personas para asegurar ese ingreso. Eso se puede, pero hay que atreverse a romper el huevo, porque de los diversos programas sociales y no sociales, que son más de 700 y que a mí me tocó evaluar, muchos están capturados por operadores y ahí se van recursos que se podrían entregar directo a las personas”, remarcó Briones sobre cómo se financiaría esta medida.

Además, el economista afirmó que no está planeando en sus políticas “un Ingreso de Emergencia” sino que su planteo tiene el objetivo de hacer “una revolución, una reforma profunda a nuestra política social, que acompañe los ingresos de las familias, que les haga más fácil llegar a fin de mes y eso lo vamos a hacer con solidaridad, con impuestos generales de la nación”.

Eutanasia y aborto

Por otra parte, Briones también se refirió a otros temas que se discuten en la sociedad, como lo son la eutanasia y el aborto.

En cuanto al primero, afirmó ser “favorable, (porque) creo que la clave es que la persona adulta tome esa decisión de forma libre”.

Mientras que respecto al aborto, el ex secretario de Estado indicó que “siempre fui partidario del aborto en tres causales y, sobre el aborto libre, creo que es una discusión que hay que tener. No hay que desconocer el drama que significa para muchas mujeres, pero creo que es un debate de una gran profundidad que no cabe analizar, desde ya, qué es lo significa aborto libre.

“Hay que mejorar la educación sexual. No me cierro a ese debate”, complementó.

Finalmente, Briones abordó las reparaciones a víctimas de violaciones a Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social, aunque aclaró que, para él, lo sucedido desde octubre del 2019 “no es el caso. Esto ocurría en la dictadura, donde había un diseño”.

“Dicho eso, por supuesto que acá hay que avanzar en reparación de quienes fueron víctimas de esas violaciones”, concluyó.