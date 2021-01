Durante el fin de semana, el senador Felipe Kast descartó una carrera presidencial por Evópoli haciendo un llamado a “oxigenar la política”. Pero al mismo tiempo, surgió el nombre el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, como una eventual carta que sería parte de las primarias dentro de Chile Vamos.

Al respecto, el secretario de Estado declaró que “esto me toma por sorpresa, es un honor grande obviamente que gente del partido, relevante, piense en uno para un desafío como éste. Pero, yo hoy estoy full abocado a ser ministro de Hacienda, estuve trabajando todo el fin de semana en los proyectos de ley que tenemos por delante, así que ese es mi compromiso. Soy ministro de Hacienda“, señaló.

El presidente de Evópoli, Andrés Molina, confirmó que el 30 de enero se dará a conocer el nombre de quién representará al partido en las primarias. Y hasta el momento, el titular de la cartera ha despertado el apoyo tanto del diputado Pablo Kast, como del senador Felipe Kast, además del propio líder del partido.

Al ser consultado de si ha hablado sobre este escenario con el presidente Sebastián Piñera, destacó que “hablo todos los días con el presidente de distintos temas”.

“Me honra, me pilla por sorpresa, no es algo que tuviera ni en mi retina, ni contemplado, ni buscando, pero hoy soy ministro de Hacienda, tenemos desafíos bien grandes y es en lo que estoy concentrado“, agregó.

Por otro lado, reiteró su compromiso con su actual rol como ministro de Hacienda, destacando que “tengo proyectos importantes en el Congreso que tienen que salir, porque los necesitan los chilenos y chilenas, entre ellos el Fogape, estamos en agenda de mercado, tenemos otros proyectos también, así que hoy toda mi atención ahí”, dijo.

“El día tiene 24 horas y hoy estoy 100% dedicado a ser ministro de Hacienda, porque tenemos proyectos urgentes, no hemos parado, y no vamos a parar, porque hay desafíos importantes que van en beneficio de los chilenos y chilenas, en un momento difícil”, concluyó.