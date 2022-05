El presidente Gabriel Boric y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, presentaron la agenda integral de Verdad, Justicia y Reparación para violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social.

En la instancia, el mandatario anunció que presentará un proyecto de ley para asegurar la persecución penal especializada en derechos humanos.

Asimismo, se constituirá una mesa de reparación integral para víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social.

Lee también: “Una vergüenza”: INDH recibió críticas tras no querellarse por delitos de lesa humanidad durante el estallido social

“Este Gobierno tiene un mandato de transformación y estamos aquí porque Chile despertó y no nos podemos olvidar de dónde venimos: tenemos el deber con ustedes, víctimas de violaciones a los DD.HH. y familiares, de no olvidarlos”, manifestó el presidente.

Asimismo, reflexionó: “Cuando pienso en quienes no están con nosotros y en quienes sufrieron graves violaciones a los DD.HH. en 2019 por parte del Estado de Chile cuando ya habíamos escuchado resonar en las paredes de la República la idea del ‘nunca más’, la verdad es que siento vergüenza. Tenemos el deber y obligación de dar respuesta”.

“Como jefe de Estado uno no se puede conformar con la vergüenza o la indignación. Y por eso estamos aquí, no para quejarnos de lo que hicieron o dejaron de hacer en algún momento, sino que para decir que esto no se puede repetir y que tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que haya justicia”, sentenció el presidente.