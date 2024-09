“No manejen con trago”: Presidente Boric reitera llamado tras cifra de 28 fallecidos en accidentes de tránsito en Fiestas Patrias

El presidente Gabriel Boric reiteró su llamado a los conductores a no conducir bajo los efectos del alcohol en estas Fiestas Patrias.

El mandatario publicó un post en su cuenta de X en el que escribió varias veces la frase “no manejen con trago”, haciendo énfasis debido a la alta cifra de personas que han fallecido desde el fin de semana hasta el lunes.

En los últimos cuatro días se han registrado 28 personas fallecidas por accidentes de tránsito.

Las autoridades detallaron que de dicho número, 10 decesos han sido por atropellos a peatones que cruzaron por pasos no habilitados o por lugares que no estaban bien señalizados, 10 en colisiones, 7 en choques y uno por volcamiento de vehículo.

Del total de fallecidos, 43% eran conductores de algún tipo de vehículo. Es por ello que las autoridades han recalcado el llamado a los conductores a manejar con extrema cautela, estar atentos a las vías, respetar las señales del tránsito, no ir a exceso de velocidad, no haber consumido alcohol ni drogas.

Hasta ahora, y tras intensas fiscalizaciones policiales, se ha logrado la detención de 229 personas que, tras alcotest y narcotest, dieron positivo a algún tipo de sustancia.

No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago No manejen con trago

