El presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente al asesinato de un niño de cinco años, ocurrido la noche del martes en la comuna de Padre Hurtado e insistió en su llamado a la clase política a no sacar provecho del crimen.

“Pido encarecidamente a todos los actores políticos que nadie intente sacar provecho de estas situaciones terribles, que nadie trate de hacer campaña a partir de estas situaciones terribles, porque lo que la sociedad nos exige y lo que me dicen en cada lugar donde voy es que quieren ver a la política unida para combatir a la delincuencia y no peleando”.

“Como presidente de la República, hago esta petición, a que seamos capaces de dejar de lado las diferencias políticas legítimas para enfrentar en conjunto esta preocupación que es común de todos los chilenos y chilenas honestas, que son la mayoría de nuestra población“, afirmó.

“No va a haber impunidad”

Durante la mañana, el mandatario ya había condenado el crimen, y advirtió que “no va a haber impunidad”.

Durante la tarde, en tanto, insistió en sus dichos: “Vamos a garantizarles que estos hechos no van a quedar impunes, lo reitero. La lucha contra la delincuencia va a ser una pelea larga y no va a ser fácil, pero la vamos a ganar. Quiero que sepan que no nos intimidan en lo más mínimo, que son (hechos) trágicos y dolorosos, pero que no nos van a paralizar, que con autoridades vamos a seguir firmes en conjunto con las policías en su investigación, persecución y en la detención y sanción de cada uno de los responsables”, advirtió.