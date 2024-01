El presidente Gabriel Boric abordó nuevamente este martes la última polémica que ha generado problemas al Gobierno: las reuniones que mantuvieron seis de sus ministros con empresarios de distinta índole en casa del lobista Pablo Zalaquett. “No dramatizaría, creo que sin lugar a dudas se puede mejorar y es lo que han hecho los ministros”, fueron parte de sus declaraciones.

Las palabras del mandatario se dan luego del llamado que les hizo el viernes pasado a los secretarios de Estado para pedirles que registraran las controversiales citas en la plataforma establecida por la Ley de Lobby. El llamado a terreno, además, se produjo después de que dijera que “hay que dialogar hasta que duela”.

Este martes, el jefe de Estado también afirmó que en la política “es virtuoso que más allá de que muchas veces se caricaturice esto, que cuando se toman decisiones que se estima que no son correctas gracias al debate posterior, estas se rectifiquen y eso es lo que hemos hecho”.

A pesar de decir que no tiene dudas respecto a la probidad e intenciones de sus secretarios de Estado, “eso no tiene por qué compartirlo la opinión pública, por eso es importante que todo sea lo más transparente posible”.

“No dramatizaría, creo que sin lugar a dudas se puede mejorar y es lo que han hecho los ministros. Ese es el mandato que les he dado, que las reuniones tengan todas las condiciones de transparencia (…), siempre tienen que ir en beneficio de la gente y no de intereses particulares”, aseguró Boric.

Finalmente, insistió en que “actuaron de buena fe, pero gracias al debate que se ha dado se ha podido establecer, en algunos casos específicos se podría haber hecho de mejor manera y eso es lo que se ha corregido”.

“Diálogo público-privado es necesario”

El jefe de Estado también remarcó que el diálogo público-privado “es necesario para poder llegar a acuerdos que nos permitan avanzar. Eso tiene que hacerse con todos los resguardos, respetando la ley, con la máxima transparencia y probidad, y eso estamos realizando”.

“No vamos a esperar a que la ley cambie en función de lo que creemos que es correcto gracias al debate público que ha habido”, agregó.

“Espero que el diálogo con el sector privado se mantenga porque no podemos mantenernos cada uno por su lado, porque así Chile no va a recuperarse y no va a crecer“, concluyó Boric.