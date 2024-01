Este viernes se dio a conocer que el presidente Gabriel Boric llamó a los seis ministros que tuvieron encuentros con empresarios en la casa del exalcalde y actual lobista Pablo Zalaquett.

¿Qué pasó?

Los personeros de Gobierno han sido criticados y cuestionados desde el mundo político y organizaciones de la sociedad civil por no registrar las instancias en la plataforma dispuesta por la Ley de Lobby.

Tras diversas críticas, el jefe de Estado se contactó el jueves con los secretarios de Estado y los mandató a volver a evaluar el registro de los encuentros, así como también responder a la brevedad los oficios que la Contraloría General de la República (CGR) le envío a los respectivos ministerios para aclarar la situación.

Nicolás Grau (Economía), María Heloísa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura) son los ministros señalados, quienes tuvieron distintas reuniones con personeros privados para abordar temas que involucran a sus carteras.

Desde el Gobierno han reiterado que los encuentros no fueron anotados porque no era necesario por la forma en cómo se abordaron las materias, indicando que solo resultaron ser conversaciones generales. De hecho, el presidente Boric afirmó la semana pasada que “acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley”. No obstante, esta jornada se confirmó el llamado que les hizo para reevaluar lo ocurrido.

Luego de la noticia, la ministra Tohá relató desde el Palacio de La Moneda que, efectivamente, el mandatario les dijo que hicieran “una nueva evaluación de cómo habían sido estas reuniones, que nosotros conocíamos mejor que nadie cómo se habían desarrollado“.

“Evidentemente, nosotros lo hicimos: lo hicimos antes de ir, lo volvimos a hacer ayer. Nosotros seguimos sosteniendo que aquí no hay, en ninguno de los requisitos, elementos de lobby, por eso no la vamos a inscribir. Pero ha sido necesario hacer este ejercicio, porque ha habido mucho interés en este tema, ha generado polémica y creo que es una buena cosa volver a revisarlo”, continuó.

Ministros sí registran encuentros

En paralelo al relato de la ministra Tohá, se confirmó que los secretarios Grau, Jara, Van Klaveren, Valenzuela y Rojas sí anotarán las reuniones por la Ley de Lobby, pese a que consideran que no es necesario.

“No creo que se hayan equivocado (en no registrar), están respondiendo a la luz de una inquietud pública que se ha planteado y ser sensible a un tema que ha generado polémica“, comentó al respecto la jefa de gabinete.