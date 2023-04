El presidente Gabriel Boric respondió este lunes al timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, quien hace algunos días lo criticó señalando que “no puedes dar en la mañana un discurso en Enade como Ricardo Lagos, si en la tarde tomas decisiones sobre el litio como Salvador Allende”.

¿Qué dijo el presidente Boric?

Durante la inauguración de la 17ª versión de Expomin, el jefe de Estado apuntó directamente a Macaya: “Le digo a Javier y a quienes expresan sus dudas y observaciones respecto a esto, que no pretendo ni aspiro a convertirme ni en Ricardo Lagos ni en Salvador Allende“.

“A lo que sí aspiro es a aprender de la experiencia larga de nuestro país y de todos quienes me antecedieron en lo bueno y en lo malo, pero mi aspiración no es a replicar un modelo que ya pasó”, insistió el presidente durante su discurso.

En esta línea, afirmó que ha estado “atento a las diversas reacciones que ha generado el anuncio. Entiendo que por el carácter estratégico de esta política, su envergadura y relevancia para nuestra economía, esto no podía ser otro modo. Lo más fácil podría haber sido no hacer nada y dejar las cosas como están, pero esa no es la manera de gobernar“.

“La propuesta que hemos hecho persigue un solo fin: generar mayor bienestar para el pueblo de Chile. En esto no hay una receta única, ya que cada país lo ha hecho de maneras distintas. Hoy proponemos una hoja de ruta que tenga una participación importante del Estado, con una estrecha colaboración entre lo público y lo privado, principios que de ninguna forma son contradictorios. El litio hoy es de todos los chilenos“, agregó.

Finalmente, el mandatario aseguró que está convencido “de que, con el liderazgo del Estado, sumado a la experiencia y el interés del sector privado, podremos en el corto plazo desarrollar nuevos proyectos, expandir nuestra producción y maximizar los ingresos para el país“.