El presidente Gabriel Boric llegó hasta el Parque O’Higgins este sábado para ser parte de la tradicional Fiesta de los Abrazos, organizada por el Partido Comunista. Desde allí, dijo que el segundo tiempo del Gobierno debe ser con “unidad” y “actuando con disciplina”.

“Vamos a entrar de lleno en el segundo tiempo con energías renovadas, con más fuerza, y tenemos que hacerlo con unidad (…), respetando nuestra diversidad, pero también actuando con disciplina, porque ser parte de organizaciones políticas significa también una voluntaria renuncia a ciertos grados de autonomía en pos de un interés colectivo”.

El guiño a la ministra Jara

El mandatario también hizo una especie de balance sobre los avances en términos laborales que se han logrado en la primera parte de su administración, valorando las acciones de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien además ha llevado adelante la discusión por la reforma de pensiones en el Congreso.

“Ha encabezado avances fundamentales como el aumento del salario mínimo a $500.000, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la ley de conciliación laboral, y hoy día está batallando intensamente con una paciencia infinita por lograr el acuerdo para la reforma de pensiones en Chile”, destacó.

Bajo ese contexto, planteó que es necesario darle una pensión digna a quienes han trabajado toda su vida y hoy día se encuentran con que la sociedad les da la espalda, e hizo una especial mención a las mujeres trabajadoras “cuyo trabajo no ha sido reconocido”.

“En ellas estamos hablando cuando hablamos de incorporar solidaridad al sistema de pensiones“, concluyó.

Al final de su discurso, Boric dijo estar seguro de que el Partido Comunista “va a seguir siendo, como lo ha sido siempre a lo largo de su historia, con la responsabilidad histórica que lo caracteriza, un fiel y leal colaborador en la noble y difícil tarea de gobernar. Así lo he sentido hasta ahora y no me cabe ninguna duda que será, de esta manera, hasta el final del período”.