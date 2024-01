Desde la Región de Coquimbo, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado este miércoles “a todos los sectores políticos a que se pongan la mano en el corazón y piensen en los chilenos y chilenas” con miras a lograr un acuerdo por la reforma de pensiones.

El mandatario insistió en sus dichos del martes, cuando apuntó a que la iniciativa no debiera tratarse de “un gallito entre la oposición y el Gobierno“.

“Aquí se trata de que los chilenos están primero y por eso tenemos que llegar a acuerdos, como lo estamos haciendo acá, pero también en otros temas, como la reforma de pensiones, donde no podemos seguir postergando que las personas mayores que han trabajado toda su vida no tengan una pensión digna para vivir”, dijo ahora.

Boric remarcó que el Gobierno “cumple y a quienes quieren ver el país estancado o a quienes les interesa que las cosas no salgan o que no lleguemos a acuerdos, les digo que están equivocados”.

¿Qué dijo Boric el martes?

El martes, también hablando sobre la reforma previsional, el mandatario señaló que, más allá de los “gallitos” entre un sector y otro, a los chilenos lo que les importa es que “nos pongamos de acuerdo y subamos las pensiones”.

“Ellos no entenderían que por mezquindades no seamos capaces de llegar a un acuerdo“, agregó.

En esa línea, emplazó a los sectores que se han mostrado contrarios: “Los pensionados no pueden seguir esperando. Me cuesta entender que haya sectores que digan que no están dispuestos a poner sus votos o que se está pasando máquina por llegar a acuerdos”.

El presidente dijo que esperan que desde la oposición también se sume y tengan la voluntad de llegar a un acuerdo “en función de mejorarle la calidad de vida a los chilenos y chilenas”.

“Esto no debiera tratarse de un gallito entre la oposición y el Gobierno, sino de cómo le mejoramos la calidad de vida a las personas”, manifestó.