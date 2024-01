Este martes, desde la Región de Coquimbo, el presidente Gabriel Boric se refirió a la reforma previsional y sostuvo que no debiera tratarse de “un gallito entre la oposición y el Gobierno“.

¿Qué dijo el presidente Boric?

El mandatario señaló que, más allá de los “gallitos” entre un sector y otro, a los chilenos lo que les importa es que “nos pongamos de acuerdo y subamos las pensiones”. “Ellos no entenderían que por mezquindades (…) no seamos capaces de llegar a un acuerdo“.

En esta línea, emplazó a los sectores que se han mostrado contrarios. “Los pensionados no pueden seguir esperando. Me cuesta entender que haya sectores que digan que no están dispuestos a poner sus votos o que se está pasando máquina por llegar a acuerdos”.

Boric aseguró que esperan que desde la oposición también se sume y tengan la voluntad de llegar a un acuerdo “en función de mejorarle la calidad de vida a los chilenos y chilenas”. “Esto no debiera tratarse de un gallito entre la oposición y el Gobierno, sino de cómo le mejoramos la calidad de vida a las personas”, agregó.

“No había viabilidad para ese proyecto”

Este lunes, con el fin de lograr un acuerdo que permita avanzar en la reforma previsional, el Gobierno anunció que acogerá la indicación que propone distribuir el 6% de cotización adicional bajo la fórmula 3 y 3. La decisión fue tomada por instrucción del presidente Boric.

Hoy, el jefe de Estado sostuvo que como Gobierno tenían una postura inicial en donde el 6% de la cotización adicional “creíamos y teníamos la convicción que debía ir a un fondo público que ocupara mecanismos de solidaridad para beneficiar en particular a las mujeres que han sido discriminadas por este sistema”.

“Nos dimos cuenta de que en las negociaciones no había viabilidad para ese proyecto y, por lo tanto, hemos hecho diferentes propuestas (…) Ahora llegamos a un consenso con el centro político, no necesariamente alineado con el Gobierno, pero que ha tenido la buena voluntad de llegar a un acuerdo para poder avanzar”, cerró.