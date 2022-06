En medio de su intervención en el cierre de la semana de la construcción, evento organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el presidente Gabriel Boric manifestó que el ex alcalde de Las Condes Joaquín Lavín lo contagió de optimismo sobre el camino del país a futuro.

“Permítanme hacerles una recomendación que puede ser contraintuitiva: el último libro de Joaquín Lavín, que se llaman Las diez tendencias que transformarán Chile“, dijo el mandatario.

“Me lo hizo llegar, no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero me contagió el optimismo que tiene en ese libro respecto a las 10 tendencias que hoy día, en la actual configuración del mundo, pueden empujarnos a que Chile sea un socio fundamental y que eso nos permita mejorar la calidad de vida de tantos de nuestros habitantes, y además ser un polo de desarrollo en todo América Latina”, sostuvo.