El presidente Gabriel Boric pidió al Congreso legislar “con sentido de responsabilidad y de largo plazo” en medio de la tramitación de ley Nain-Retamal

“Quiero hacer un llamado a que legislemos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y organizaciones que han llamado la atención sobre los efectos nocivos que podría tener este proyecto, tal cual como está, en particular con lo que se aprobó en la comisión del Senado, donde ni siquiera se escuchó a Carabineros”, sostuvo.

En esta línea, el jefe de Estado afirmó que, “junto a la responsabilidad, quiero llamar al Honorable Congreso a legislar con sentido de largo plazo, ya lo han dicho varios parlamentarios. Cuando legislamos aceleradamente (…) nos puede llevar al nublamiento del juicio y a dejar de escuchar las razones”.

Por otra parte, señaló que las indicaciones del Ejecutivo, que serán repuestas en la Sala, tienen “como único fin colaborar en el correcto uso de la fuerza por parte de Carabineros. Que no quepa ninguna duda que como Gobierno respaldamos el legítimo y exclusivo uso de la fuerza que tienen las policías en el combate a la delincuencia“.

“Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo y Carabineros, a su vez, necesita de reglas claras porque eso fortalece también a la institución“, dijo, y recalcó que “tenemos que trabajar unidos. No hagamos de esto una guerra de cuñas”.

Finalmente, instó a “templar el debate”. “Escuchemos al del frente. Tenemos un bien común que no me cabe duda compartirnos. Busquemos la mejor manera de ponernos de acuerdo. Sepamos decir que no aunque a veces sea impopular. La justicia, la seguridad y el respeto a los DD.HH. pueden caminar de la mano. La democracia sin seguridad no tiene sentido“.