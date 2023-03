Durante la mañana de este lunes, el presidente Gabriel Boric se reunió en Quilpué con la familia de la sargento de Carabineros Rita Olivares, funcionaria que murió tras un procedimiento policial el fin de semana.

El mandatario estuvo acompañado de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Posteriormente, el jefe de Estado visitó la Tenencia Belloto, donde le entregó sus condolencias a los compañeros de trabajo de la sargento asesinada.

“Carabineros tiene todo el apoyo de este gobierno y del Estado”

Al término del encuentro, el presidente Boric reiteró el respaldo del Gobierno a Carabineros: “Estamos acá para trabajar junto a ellos, para no dejarlos solos, para que no haya más carabineros muertos y para hacer justicia. Eso lo tienen claro los carabineros, lo tiene claro el general director. Vamos a seguir entregando todo el apoyo, no solamente con palabras. Esto es con acciones”.

“Carabineros tiene todo el apoyo de este gobierno y del Estado. Todo el apoyo. Hemos entregado más presupuesto, más herramientas y lo vamos a seguir haciendo, pero vamos a trabajar en conjunto con ellos para sacar adelante esto”, sentenció.

Yáñez, por su parte, comentó brevemente que el presidente también estuvo con los hijos -de 12 y 15 años- de la funcionaria fallecida, y valoró la visita: “Es tremendamente importante”.