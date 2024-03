El presidente Gabriel Boric se comprometió a que antes del invierno todas las personas damnificadas por los incendios forestales que afectaron a la Región de Valparaíso tendrán un techo antes del próximo invierno.

¿Qué pasó?

Este lunes, el mandatario encabezó en Viña del Mar la entrega de kits de útiles escolares para estudiantes cuyas familias resultaron afectadas por los siniestros.

La medida beneficiará a cerca de 4 mil estudiantes, los cuales han sido identificados a través del catastro realizado por medio de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Estos sets consideran los mismos implementos y materiales del set que entrega el Programa de Útiles Escolares (PUE), y fueron complementados con una mochila y dos cuadernos universitarios adicionales.

Pero la ceremonia no estuvo exenta de controversia. Durante su discurso en la actividad, la alcaldesa Macarena Ripamonti emplazó al presidente Boric sobre las condiciones en las que se encuentran los vecinos afectados por los incendios.

“Estas mochilas y estos útiles escolares van a llegar, en la mayoría de los casos, a guardarse dentro de una carpa, porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencia necesarias. Probablemente, los niños van a tener sus útiles escolares y las mochilas, pero no sé si van a poder asistir a clases por más que comencemos este miércoles, porque no hay duchas ni baños para poder higienizarse lo suficiente”, expresó.

Además, acusó que no hay transporte ni capacidad de alimentación suficiente, “a pesar, y agradezco de que todos estemos haciendo todo cuanto podemos y dedicando más de 18 horas de trabajo a cumplir con nuestra responsabilidad laboral y política, nos falta demasiado”.

“Siempre hay cosas que se pueden mejorar”

En la tarde, el jefe de Estado visitó sectores de las zonas siniestradas, se reunió con las alcaldesas de Viña del Mar, Villa Alemana y Quilpué, autoridades locales y nacionales, y con el coordinador técnico para la reconstrucción.

Al término de la instancia, respondió a quienes han dicho “muy livianamente que aquí no se ha hecho nada”: “Yo les quiero decir que eso no es cierto. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, hay lugares donde se podría ser más eficiente”.

“Frente a una catástrofe de estas características, siempre van a haber necesidades que aún no se han cubierto, pero que estamos haciendo el máximo esfuerzo por llegar, pero no es cierto que no se ha hecho nada”, agregó.

Además, expresó su compromiso para los afectados por los incendios. “La urgencia hoy día y en donde están enfocados los principales esfuerzos es en el techo. De aquí al invierno, a que partan las lluvias, todas las familias afectadas tienen que tener un techo donde resguardarse. Esas son las viviendas de emergencia o algunas de las alternativas que van a dar cuenta las autoridades correspondientes, pero de aquí al invierno todos tienen que tener un techo”, sostuvo.

Junto a ello, el presidente Boric llamó al Congreso Nacional a aprobar la Ley de Incendios y la creación de Servicio Nacional Forestal.