La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, emplazó al presidente Gabriel Boric en el marco de una ceremonia de entrega de ayuda a estudiantes damnificados por los incendios forestales.

En la actividad, la jefa comunal agradeció los kits de útiles escolares, pero recordó que cientos de vecinos siguen viviendo en carpas a raíz de la emergencia.

En la instancia, se entregaron cerca de 4 mil kits de útiles de la Junaeb.

En ese sentido, Ripamonti señaló que una catástrofe de esas dimensiones se debe atender “con rapidez, celeridad, con fuerza, pasión y decisión, también completamente excepcional”.

“Quiero agradecer la ayuda que se le está entregando a nuestros estudiantes y sus familias, nos acaban de mostrar unas mochilas maravillosas (…) pero al Estado de Chile, al presidente, debo decirle que estas mochilas, estos útiles, van a llegar en la mayoría de los casos a guardarse dentro de una carpa porque todavía no podemos llegar con las viviendas de emergencias necesarias”, subrayó.

Asimismo, transparentó que no ve factible que los estudiantes puedan asistir esta semana a clases, ya que “no hay duchas ni baños para poder higienizarse. No hay transporte, no hay capacidades de alimentación suficiente”.

Además, pidió disculpas a los vecinos porque “de seguro hay dolor y no se ha respondido como ustedes esperan“.

“No podemos contentarnos, ni dar ningún aplauso más, hasta que cada uno tenga una vivienda, una ducha y un alimento para poder llevar a los niños a un colegio, a su escuela de manera adecuada”, zanjó.

Por su parte, el jefe de Estado respondió que “se está trabajando noche y día y moviendo todo lo necesario para poder llegar con todo el apoyo” y sinceró que la prioridad en este momento es “techo y comida“.

“No hay ninguna justificación que valga cuando hay una persona sin techo, cuando hay una persona que necesita más apoyo del Estado”, complementó.