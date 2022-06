Este miércoles, el presidente Gabriel Boric participó del panel Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises de la IV CEO Summit of the Americas, junto al ministro de Economía, Nicolás Grau.

En la instancia, el mandatario sostuvo que Chile “tiene lo que el mundo necesita hoy (…). Es un país atractivo, pero la diferencia respecto a las décadas anteriores es que ahora hay una mayor conciencia de que debemos elevar los estándares medioambientales, laborales y que el crecimiento tiene que ser inclusivo“.

“Uno de los problemas de nuestro país, y que tenemos que enfrentar con decisión, es la desigualdad (…) Para esto, necesitamos diversificar nuestra economía”, agregó el presidente, quien recalcó que la inversión extranjera debe venir acompañada de “transferencia tecnológica, encadenamiento productivo y diversificación territorial”

“Los queremos invitar a seguir participando en nuestro proyecto de un desarrollo más inclusivo. Chile está cambiando y para mejor (…). El mensaje que espero transmitir es que nuestro país tiene el ambiente propicio para promover prosperidad en los negocios y convertirse en un hub para la innovación verde”, añadió.

🔴 AHORA | Presidente Boric en Cumbre Empresarial de las Américas: "Vamos a situar a Chile como un país atractivo para invertir a futuro (…) Los invitamos a un desarrollo más inclusivo. Chile está cambiando y para mejor".#NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/kLzaTEDZvi — CNN Chile (@CNNChile) June 8, 2022

El mandatario recalcó que en Chile “estamos mejorando la inversión y haciéndonos cargo de las barreras de acceso (…) Estamos invirtiendo en energías renovables, en donde ya ocupamos un lugar de vanguardia”. “Queremos apostar fuerte desde el Estado en el hidrógeno verde (…) y para esto la inversión tiene un rol relevante”.

Por otra parte, sostuvo que “la virtud está en recoger lo mejor de las experiencias y fracasos de quienes nos precedieron y entender que la construcción de un país sólido y estable se hace paso a paso. Para ello, nos hemos comprometido en cambios sustantivos, pero con responsabilidad fiscal”.

“Creemos en un tipo de desarrollo donde nadie se quede atrás (…) y en un desarrollo sustentable, ya que las sociedades fracturadas socialmente tienen muchas más dificultades para crecer sostenidamente en el largo plazo”, agregó.

Finalmente, el jefe de Estado manifestó que “el mundo necesita a Chile y Chile necesita al mundo. Vamos a estar a la altura y a actuar de manera responsable y comprometida para ojalá, humildemente, ser ejemplo en la región de que se puede crecer y desarrollarse con justicia y equidad”.