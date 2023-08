Este viernes, el presidente Gabriel Boric lamentó el respaldo que le dio Renovación Nacional a la diputada María Luisa Cordero (Independiente-RN) luego de que la Corte Suprema confirmara su desafuero tras la querella por injurias interpuesta por la senadora Fabiola Campillai.

La decisión del tribunal suspende de su cargo a Cordero y la deja a disposición para que las cortes puedan aplicar medidas cautelares en su contra e incluso condenarla por causas judiciales como al resto de ciudadanos. También le quita la facultad de votar en cualquier proyecto o pedir la palabra en el parlamento.

La diputada tampoco podrá ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional sin previa autorización de la mesa de Cámara de Diputadas y Diputados, y en caso de obtenerla solo podrá ingresar a su oficina. Pese a todas estas medidas restrictivas, seguirá recibiendo su dieta parlamentaria de manera íntegra.

¿Qué dijo el presidente Boric?

En su cuenta de X, el mandatario sostuvo que “es lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre por un disparo de una lacrimógena (senadora Fabiola Campillai)”.

“Más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia“, agregó el jefe de Estado.

— Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 8, 2023

El respaldo de RN a Cordero

Tras la decisión de la Corte Suprema, desde Renovación Nacional respaldaron la permanencia de la diputada independiente en la bancada: “Creemos que es un buen aporte como parlamentaria y que debiese seguir como parte de esta“, señaló el diputado Andrés Celis.

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum señaló que la relación con Cordero no cambiará. “Pensamos que el fallo judicial no se ajusta a un desafuero para un parlamentario. Esta es una opinión, por muy hiriente que esta sea, por muy fea y por muy maltratadora que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito”.