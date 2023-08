La Corte Suprema confirmó la aprobación del desafuero a la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN) en el marco de la querella por injurias con publicidad interpuesta por la senadora Fabiola Campillai.

Al respecto, desde Renovación Nacional respaldaron la permanencia de la diputada independiente en la bancada. “Creemos que es un buen aporte como parlamentaria y que debiese seguir como parte de esta“, señaló el diputado Andrés Celis.

Asimismo, el parlamentario subrayó: “Yo soy respetuoso de los fallos de los tribunales y ahora será la diputada Cordero quien tendrá que enfrentar la justicia y defenderse frente a esta querella. (…) La diputada Cordero es una integrante de la bancada en su calidad de independiente, ella no es militante de Renovación Nacional y hasta el momento no se ha hablado en ningún momento de removerla, sacarla, en pedir que renuncie como miembro de la bancada así que al menos, desde mi punto de vista eso está absolutamente descartado”.

En esa línea, Celis manifestó que “me parece que sus palabras fueron poco afortunadas, pero de ahí a que sea un negacionismo me parece que no. Reitero que la justicia tendrá que investigar y ahora esperar a que operen los tribunales de justicia”.

Además, expresó que desde la colectividad hubo un “llamado de atención” a la diputada. “Se le dijo a ella que las palabras habían sido no adecuadas, que aquello no representaba a lo que es la bancada de Renovación Nacional, que fuera más cuidadosa en sus dichos, fue un llamado de atención porque reitero, ella no es militante de RN, pero pensamos que la responsabilidad política no llega para pedirle que ella deje la bancada. Ella incluso propuso dejar esta bancada, pero nosotros le dijimos que no, que por favor se mantuviera en esta, porque un error lo puede cometer cualquier persona”, dijo.

“Es solo una opinión”

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum señaló que la relación con la diputada Cordero no va a cambiar. “La Dra. es una diputada independiente y, por lo tanto, va a seguir perteneciendo a la bancada de RN”, expresó.

En ese sentido, comentó: “Creemos, sinceramente, que el fallo judicial no se ajusta a un desafuero para un parlamentario. Esta es una opinión, por muy hiriente que esta sea, por muy fea y por muy maltratadora que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito“.

“Yo creo que esto va a terminar en una simple multa o quizás en un llamado de atención de la justicia, pero no reviste carácter de delito en ningún caso”, zanjó.