El presidente Gabriel Boric conversó la destacada periodista de CNN Internacional, Christiane Amanpour, en una entrevista que la cadena televisiva emitió este lunes y que se grabó en medio de la visita del mandatario a Estados Unidos.

En ese contexto, Boric abordó el auge de los liderazgos de izquierda en Latinoamérica y aseguró que se enmarcan en “dos crisis en paralelo: lo relacionado al COVID-19 y la crisis económica que ocurre desde entonces, pero también la necesidad de la gente de más justicia e igualdad que no ha provisto el mercado y las ideas que tienen las alas de la derecha que, tienden a pensar que sólo si a las grandes empresas les va bien, a todos nos va a ir bien. Creo que la gente está realmente cansada de eso, de ver la desigualdad que tenemos en nuestro país”, enfatizó.

Asimismo, se refirió al contundente triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida que tuvo lugar el 4 de septiembre y explicó que “una de las primeras lecciones que tuvimos fue que no puedes ir más rápido que tu gente”. “El veredicto de la gente fue que querían cambios profundos pero queriendo mantener lo que hemos ganado a través de las últimas décadas y sabemos que los cambios no se hacen de un momento a otro”, añadió.

“Entonces, tenemos que ir más lento y vamos a llegar a un nuevo acuerdo para una nueva Constitución durante nuestro periodo, será un poco más largo de lo que nos hubiese gustado pero eso es la democracia (…) Necesitamos resolver nuestras diferencias con más democracia, no con menos”, recalcó el jefe de Estado.

En esa línea, el mandatario se mostró contrario a las críticas que tildaron a la propuesta de nueva Constitución como “izquierdista” y replicó apuntando a que se construyó con “acuerdos de 2/3 al interior de la Convención (…) hay que recordar que tuvimos un plebiscito donde el 80% de la ciudadanía dijo querer una nueva carta fundamental escrita por un órgano completamente electo para ese propósito”.

Tras ser consultado sobre la amenaza que lanzó hace un tiempo el presidente de Brasil sobre desconocer los resultados de las elecciones, Boric respondió diciendo que “no podemos dar la democracia por un hecho. Muchas veces los países democráticos nos acostumbramos a pensar que es para siempre pero no vemos como se está erosionando”.

“Hay ciertos liderazgos que parecieran no creer en la democracia, lo hemos visto con Jair Bolsonaro pero también en el caso de Nicaragua. Entonces, los países con quienes compartimos valores tenemos que asociarnos mucho más. Hace mucho tiempo que no hay una relación profunda más allá de lo comercial (…) y eso tenemos que mejorarlo mucho más”.

Rol de EE.UU en el golpe de Estado en Chile

En la entrevista, el presidente fue consultado sobre si esperaba que Estados Unidos ofreciera disculpas a Chile por su participación en el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y subrayó en que dicho país “tuvo un rol importante en el derrocamiento del presidente Salvador Allende a través de la CIA y el presidente Nixon fue muy claro en estrangular la economía para generar esta situación”.

“Eso es algo que en Chile no podemos olvidar pero también somos capaces de dar vuelta la página y entender que hoy estamos en un momento distinto (…) creo que sería bueno que EE.UU. reflexionara respecto de su conducta en el mundo y sobre si ha contribuido a mejorar la democracia o no, yo creo que no. Pero eso no puede evitar que tengamos relaciones”.

Salud mental

“Cuando uno tiene un hueso roto, se nota y hay que realizar un tratamiento para mejorar pero cuando se tiene una afectación de salud mental lo escondes y hay una discriminación muy grande respecto de cómo te tratan ante eso”, dijo el mandatario sobre su diagnóstico de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

A su vez, indicó que “la primera barrera que tenemos que superar enfrentar seriamente los problemas de salud mental es sacarlos del estigma”.

Respecto a los cuestionamientos que han surgido sobre su TOC, advirtió que este se encuentra “absolutamente controlado gracias a que he podido tener tratamiento y no es en absoluto inhabilitante para mis labores ni cuando fui diputado, ni ahora como presidente”.

“Tenemos que poder hablar de salud mental porque importa. En Chile solo el 2% del presupuesto de salud se destina a esa área porque no hemos hablado lo suficiente del tema porque se lleva muy por dentro, y en la medida en que personas que tenemos opinión pública podamos hablar libremente de esto, ayudamos también a mucha gente a sentirse mejor y a facilitar el acceso a tratamiento, no tiene que ser un tabú y no tengo problemas en hablar abiertamente de eso”, puntualizó Boric.

Cambio climático

Por último, se refirió a la relevancia de los compromisos con el medioambiente que estableció en su programa y recordó el compromiso a “llegar a la carbono-neutralidad en 2053”. “El cobre, el litio y la producción de hidrógeno verde son importantes para el cambio que tenemos que hacer en el mundo, y siento que hoy el Chile necesita al mundo y el mundo necesita a Chile también”, continuó.

“Lo que hemos hecho es subir los estándares para la extracción y vincularlos a la producción de conocimiento, a la transferencia tecnología pero conscientes de que estamos ayudando a mejorar la lucha contra el cambio climático”, concluyó.