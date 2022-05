El presidente Gabriel Boric descartó pensar en un cambio de gabinete para que ministros u otras autoridades de Gobierno puedan hacer campaña por la opción Apruebo para el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

Durante una actividad presidencial, el mandatario fue consultado sobre si está abierto a la posibilidad de que personeros del Ejecutivo dejen la administración para sumarse a las propagandas políticas con el fin de respaldar el borrador de nueva Constitución.

En primera instancia, el jefe de Estado sostuvo que “en esto voy a ser muy respetuoso de lo que hemos conversado con el contralor: los ministros y nadie puede desde el Gobierno desplegar recursos públicos en función de una campaña en particular, y eso podrá ser difícil, a algunos podrá no gustarles, pero es lo que corresponde”.

“Ahora, cada autoridad pública también es un ser político y tiene su opinión que podrá expresar dentro de los límites que ha expresado y que hemos concordado con Contraloría. Nadie puede pretender que seamos indiferentes ante una de las decisiones más importantes que ha tenido nuestra democracia en los últimos 25 años”, agregó.

“Por lo tanto, todos tienen derecho a expresar su opinión siempre que no sea con uso de recursos públicos ni en ejercicio del cargo”, continuó. Sin embargo, indicó: “No creo que sea pertinente pensar en un cambio de gabinete a propósito de esto”.

Lee también: Pdte. Boric presenta proyecto de estabilización del petróleo: “El Estado puede competir para que los precios bajen”

“Chile tuvo un estallido social, no se olviden de eso”

Ante la pregunta de por qué considera “insuficiente” el proyecto constitucional impulsado durante el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, el mandatario respondió que “me parece que es evidente. Chile tuvo un estallido social, no se olviden de eso. Hay una demanda por cambios estructurales”, respondió.

“Entonces, yo insisto con algo que hice el punto ayer en la entrevista (con TVN): que no pase un sector de la élite política chilena del ‘no lo vimos venir’ al ‘aquí no ha pasado nada’, si ellos mismos enterraron el proyecto de la ex presidenta Bachelet”, afirmó

El mandatario reiteró que el país requiere cambios estructurales “y a eso es lo que está apuntando la Convención Constitucional y, por lo tanto, yo espero y vamos a trabajar y todos nuestros esfuerzos están puestos en el plebiscito del 4 de septiembre”.

“Por supuesto que un gobierno tiene que anticiparse a todos los escenarios posibles en todas las circunstancias, de eso se trata también gobernar: anticiparse. Pero mi alternativa respecto a esto ha sido clara y reitero que lo vamos a hacer cumpliendo la ley, dándole las garantías que corresponden a ambas opciones que son legítimas y que van a tener por parte del Gobierno todo el respeto que corresponde”, concluyó.