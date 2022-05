El presidente Gabriel Boric reconoció que el Gobierno está discutiendo y barajando alternativas en caso de que la opción Rechazo al borrador de nueva Constitución gane en el plebiscito de salida del próximo domingo 4 de septiembre.

En entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN), el mandatario reconoció que han habido conversaciones sobre el proyecto impulsado por la ex presidenta Michelle Bachelet, sin embargo, también fue enfático en señalar que, a su juicio, la iniciativa “sería insuficiente” para los “cambios estructurales” que se requieren.

En medio de la conversación sobre el plebiscito de salida, el mandatario fue consultado sobre qué hará el Ejecutivo el 5 de septiembre en caso de que gane el Rechazo. “Por supuesto que eso es algo que estamos discutiendo, hay que anticiparse a los escenarios, pero también anticiparse a los escenarios no implica hacer públicas todas alternativas que tiene un gobierno respecto a situaciones tan críticas como estas”, respondió.

“Sí puedo adelantar algo: recuerdo patentemente cuando el ex ministro Chadwick -si no me equivoco en la Enade- en los primeros meses o primeras semanas del segundo gobierno del ex presidente Piñera, dijo algo así como ‘hay cosas que queremos cambiar y hay cosas que no queremos cambiar, y la Constitución no la queremos cambiar, por lo tanto, el proyecto de la ex presidenta Bachelet se queda en un cajón y no se mueve de ahí’. Todo ese sector lo aplaudió entusiastamente”, agregó.

En ese sentido, el mandatario aseguró que “no me cabe ninguna duda de que hay muchos que les gustaría volver a ese proyecto. Yo he conversado esto con la ex presidenta y uno tiene que hacerse cargo de la situación y de la realidad que vive hoy día. Por lo tanto, tenemos que ir un pasito más adelante”.

“Los cambios a la Constitución actual tienen que ser estructurales y sea cual sea el mecanismo que llevemos adelante para ello -yo espero que sea el plebiscito del 4 de septiembre-, no puede ser sencillamente de maquillaje”, continuó.

Nuevamente consultado sobre qué hará el Gobierno en términos concretos y si se está trabajando en una opción, el mandatario contestó: “Nos estamos poniendo en todas las alternativas. Al Gobierno le corresponde hacerse cargo de todas las alternativas que son legítimas y posibles”.

“¿Como recuperar el proyecto de Michelle Bachelet?”, le indicó la periodista Constanza Santa María. “Yo creo que eso no alcanza, que eso sería insuficiente”, sentenció el presidente.