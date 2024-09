“El exterminio de compatriotas nunca es la única alternativa”: Boric reacciona tras dichos de Benavente sobre el golpe de Estado

A 51 años del derrocamiento de Allende, el diputado y jefe de la bancada UDI afirmó que “hacer un mea culpa frente a hechos que ya están determinados por la justicia no tiene mayor sentido”. Además, afirmó que, para el gremialismo, “11 era una salida absolutamente inevitable”.

“El exterminio de compatriotas no es la única alternativa”. Esta es parte de la reacción del presidente Gabriel Boric luego que el diputado y jefe de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente, afirmó que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 era “una salida absolutamente inevitable” a la crisis política-social que afectada al país.

¿Qué pasó?

A raíz de los 51 años del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende e inicio de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, el parlamentario descartó que el partido deba hacer un mea culpa por lo ocurrido, tanto por la imposición del régimen autoritario, como las violaciones de derechos humanos.

“Lo que ha ocurrido es que aquí han operado las instituciones y la justicia ha funcionado. Quienes incurrieron en vulneración de derechos fundamentales están cumpliendo la pena en el penal de Punta Peuco. Hacer un mea culpa frente a hechos que ya están determinados por la justicia no tiene mayor sentido”, afirmó a La Tercera.

En ese sentido, Benavente sostuvo que “cada uno” tendrá que ver cuáles fueron las causas que llevaron al 11 de septiembre, no obstante, el diputado aseguró que en la UDI tienen un “consenso único” al respecto: “el 11 era una salida absolutamente inevitable. No había otra posibilidad”.

“Siempre se habla de que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, pero durante la Unidad Popular ya no quedaba más democracia”, añadió. “Y lo que vino después, bueno… La vulneración de derechos que ocurrió después ha sido determinada por la justicia y hay personas que están cumpliendo condenas por ello”, sentenció.

Molestia del presidente Boric

Durante la actividad que se realizó en el Palacio de La Moneda para conmemorar los 51 años del golpe de Estado, el mandatario manifestó su pesar por las declaraciones del parlamentario.

“Hoy se cumplen 51 años de aquel 11 de septiembre, y en la mañana confieso haberme entristecido, no sé si sorprendido, pero al menos entristecido, de ver en un diario de circulación nacional una entrevista al jefe de bancada de un partido de la derecha chilena -la UDI-, en donde señalaba que no tenía por qué hacer ningún mea culpa como partido, porque las causas estaban en proceso judicial, como si lo político no fuera importante”, dijo el presidente. “Pero, sobre todo, lo preocupante es que decía una vez más que el 11 de septiembre era inevitable y la única salida”, añadió.

Al respecto, el jefe de Estado fue enfático: “Quiero decir desde acá, no a él en particular, sino a todos los chilenos y chilenas, que la muerte, desaparición, el exterminio de compatriotas por pensar distinto, el término de la democracia y el bombardeo de su símbolo principal que es La Moneda, nunca es la única alternativa”.

“Las violaciones a los derechos humanos comenzaron en ese momento cero y son indivisibles del golpe de Estado de aquel día”, finalizó.