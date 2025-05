Cuáles fueron los problemas de salud que aquejaron a “Pepe” Mujica a lo largo de su vida

A lo largo de su vida, el expresidente uruguayo sufrió una serie de complicaciones de salud, entre ellas, torturas cuando fue preso político, una enfermedad inmunológica, y ahora último, cáncer.

(CNN Español) — José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay entre 2010 y 2015 y quien falleció este martes a los 89 años, producto de un cáncer al esófago que se le había expandido al hígado, padeció varios problemas de salud a lo largo de su vida.

Mujica no votó en las últimas elecciones departamentales y municipales de Uruguay celebradas el pasado domingo 11 de mayo de 2025. Al ser consultado ese día sobre la salud del exmandatario, el presidente Yamandú Orsi declaró: “Está complicado. Se está cuidando”, y agregó que lo visitó días atrás y dialogaron “un rato largo”.

Estos son algunos de los problemas de salud que Mujica padeció a lo largo de su vida.

Detección del tumor en el esófago

El expresidente dio a conocer en abril del año pasado que le fue detectado un tumor en el esófago, luego de realizarse un chequeo.

El exmandatario indicó que este hecho era “doblemente complejo” en su caso, debido a condiciones de salud preexistentes, en específico una enfermedad inmunológica, la cual fue una de las causas por las que Mujica se retiró de la política en 2020.

El esófago es una parte del cuerpo que hace unos años ya había representado problemas de salud para Mujica.

Más adelante, en agosto, la médica personal de Mujica, Raquel Pannone, informó que se había logrado eliminar el cáncer con radioterapia, pero el político de 89 años quedó con problemas renales y dificultades para ingerir alimentos.

En diciembre, el expresidente fue sometido a una cirugía exitosa, dijo su doctora en una conferencia de prensa en el hospital donde se llevó a cabo la intervención. El procedimiento se realizó para que los médicos colocaran a Mujica un stent que le ayude a alimentarse.

En enero, sin embargo, Mujica informó a la prensa que su cáncer se había extendido a su hígado y expresó: “Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo”.

Endoscopia en el esófago

Antes de la detección del tumor, el problema de salud más reciente de Pepe Mujica había sido una úlcera en el esófago, para lo cual tuvo que someterse a una endoscopia. Todo ello tuvo lugar en abril de 2021, cuando ya se había retirado de la política.

En aquel entonces, Raquel Pannone afirmó a CNN que Mujica se debía realizar ese procedimiento porque los médicos sospechaban que tenía una espina de pescado clavada en el esófago. Posterior a la intervención, la profesional explicó que Mujica se sometió a un procedimiento endoscópico por “la ingesta de algunos productos”. Sin embargo, no confirmó si se trataba de una espina de pescado.

El cirujano Andrés Munyo comentó que la ingesta de “cuerpos extraños” -sin especificar cuáles- llevó a una lesión (úlcera) en el esófago, por lo cual se optó por realizar la endoscopia.

Una endoscopia “es un procedimiento que permite que el médico vea el interior de su cuerpo. Utiliza un instrumento llamado endoscopio o tubo visor. Los endoscopios tienen una cámara diminuta unida a un tubo largo y delgado. El médico lo mueve a través de una cavidad, órgano hueco o apertura del cuerpo para ver el interior de un órgano. Algunas veces, los endoscopios se usan para cirugía”, señala el sitio especializado MedlinePlus.

Pannone añadió entonces que ese proceso fue el que se utilizó: “Nadie cortó nada ni operó a nadie”.

Retiro de la política: COVID-19 y enfermedad inmunológica

Pepe Mujica anunció su retiro definitivo de la política en la sesión de la Cámara de Senadores de Uruguay del 20 de octubre de 2020, en medio del primer año de la pandemia de COVID-19.

En ese momento, aseguró que dejaba su puesto en el Senado y se retiraba en general de la política debido a la pandemia.

“Sinceramente, me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia: por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna (contra el COVID-19), yo no me puedo vacunar”, explicó en la sesión del Senado.

De acuerdo con la Mayo Clinic, el riesgo de padecer síntomas graves de Coronavirus aumenta en personas adultas mayores y en aquellas con problemas de salud graves, como las referentes al sistema inmunitario debilitado.

Por su edad (85 años cuando anunció su retiro) y por su enfermedad inmunológica, Mujica era parte de la población con mayor riesgo de enfermar grave por el COVID-19.

Al anunciar el tumor, el expresidente de Uruguay volvió a hacer hincapié en la cuestión de la enfermedad inmunológica y dijo que la padece hace más de dos décadas.

“(El tumor en el esófago) es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones. Lo cual crea obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía. Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, para ver cómo sigue esta historia”, aseveró.

Coágulo en una de sus venas

En noviembre de 2012, cuando fungía como presidente de Uruguay, José Mujica tuvo que cancelar un viaje a España luego de “la aparición de un dolor en la pierna derecha”.

Ante este dolor, el mandatario se sometió a una ecografía Doppler, que es “un tipo de ultrasonido que utiliza ondas sonoras para mostrar qué tan bien circula la sangre a través de sus vasos sanguíneos”, de acuerdo con MedlinePlus.

Dicha ecografía, según informó en aquel momento la Presidencia de Uruguay, “mostró que en una de sus venas habría un pequeño coágulo”.

Asimismo, con la ecografía Doppler se pudo descartar una trombosis aguda y, en su lugar, se evidenció “un compromiso venoso crónico”, informó Raquel Pannone al canal local VTV.

Este compromiso venoso proviene de lesiones crónicas venosas “que son de hace mucho tiempo atrás”, dijo en 2012 la doctora en entrevista con varios de comunicación.

Torturas cuando fue preso político

En medio de la dictadura militar de Uruguay (de 1973 a 1985), Pepe Mujica fue preso político y pasó 15 años de su vida privado de la libertad, según una biografía realizada por la Televisión Pública del país.

El Movimiento de Participación Popular (MPP), agrupación política de la que Mujica es fundador, indica que el político en retiro dejó de estar preso en 1985, gracias a una amnistía otorgada tras el regreso de la democracia a la nación.

“Durante un período de casi 15 años, fue sometido a numerosas torturas en prisión”, agregó el MPP.

Mujica dijo en su discurso de despedida ante el Senado en 2020 algunas de las torturas que sufrió. “Estar seis meses atado con alambre con las manos en la espalda; irme de cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar (ahí) dos días o tres; estar dos años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco, con una taza de agua y un pañuelo”, relató.

“He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes: hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida, es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae”, añadió.

“Quiero agradecerles y, además, transmitirles a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa, que se gasta y se va. El quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que, si hay bronca, que la transformen en esperanza”, expresó el exmandatario.

Esta nota fue publicada originalmente en abril de 2024.