El próximo domingo 5 de junio despegará el avión de la Fach que trasladará al presidente, Gabriel Boric, hasta la ciudad de Ottawa en Canadá, para iniciar su gira en el marco de la Cumbre de las Américas.

El mandatario realizará una visita de trabajo en la capital canadiense, en la que contempla una reunión con el primer ministro, Justin Trudeau. Junto a esto, está considerado otro encuentro con empresarios e inversionistas, organizado por el Consejo Canadiense de Las Américas.

La última actividad de Boric en Canadá estará centrada en los desafíos medioambientales globales e implica un conversatorio junto a estudiantes secundarios, tras lo cual se dirigirá hasta la ciudad de Los Angeles en Estados Unidos, para dar inicio a los eventos en torno a la IX Cumbre de las Américas.

Allí, el presidente tiene agendadas una serie de reuniones bilaterales con otros mandatarios, entre ellos, junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Lee también: Gobierno dice que el tren Santiago-Valparaíso estaría disponible en 2030

Tras esto, el jefe de Estado realizará una intervención en el Pleno de Líderes de la Cumbre de las Américas y participará del lanzamiento de la coalición denominada Américas por la Protección del Océano.

De forma paralela a las actividades de la Cumbre, el presidente pretende reunirse con la comunidad de chilenos en Los Ángeles, realizar una charla para estudiantes y académicos de la UCLA y reunirse con el alcalde de la cuidad, Eric Garcetti, para abordar la estrategia impulsada por dicho municipio para enfrentar la sequía.

Finalmente, el mandatario dirá presente en el Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises, en el marco del IV CEO Summit of the Americas, evento organizado por empresas privadas estadounidenses y multinacionales.

Cabe mencionar en su gira por norteamérica, el presidente Boric irá acompañado de la Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; el ministro de Economía, Nicolás Grau; y empresarios locales.