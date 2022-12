Bloomberg incluyó al presidente Gabriel Boric dentro de su lista de las 50 personas más influyentes del 2022, destacándolo como “el líder nacional más joven del mundo”.

El medio internacional valoró el recorrido del actual mandatario. “Él era una posibilidad remota cuando ingresó a la concurrida carrera presidencial de Chile el año pasado: apenas cumplió con la fecha límite para reunir las firmas necesarias para registrar su candidatura”.

“Sin embargo, terminó obteniendo la mayor cantidad de votos para jefe de Estado en la historia de Chile, basado en su atractivo como un joven forastero cuya política prioriza la justicia social, el consenso y el servicio público“, agregaron.

B50 2022: Gabriel Boric is the world’s youngest national leader and Chile’s voice on the global stage https://t.co/O8JdRpKjdb

