La expresidenta Michelle Bachelet nuevamente descartó realizar una tercera candidatura para la Presidencia de la República, indicando que “la democracia no se merece que la gente se repita”. Además, abordó el impacto político que tuvo el Caso Caval y reafirmó la inocencia su hijo, Sebastián Dávalos.

Tras su participación en la campaña de la opción En contra del plebiscito constitucional de 2023, el nombre de la otrora mandataria comenzó a sonar tanto en el oficialismo, donde habían personeros que de forma directa solicitaban que postule una vez a La Moneda en 2025, como desde la oposición, en donde aseguraban que estaba construyendo un piso político para próximos comicios.

Pese a las especulaciones, la ex jefa de Estado ha dicho en varias ocasiones que no tiene la intención. Pero donde se cierra una puerta, se abre una ventana.

“Yo espero no estar ante ese dilema, porque creo que a la democracia le hace bien renovarse”, dijo Bachelet a CNN Chile en agosto pasado.

En esa línea, añadió que “cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata, yo he dicho que no, porque llegué a la conclusión de que mi vida en las últimas décadas ha sido bastante intensa”.

“Hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es mucho”

En entrevista con 13C, la expresidente abordó nuevamente la especulación. “Hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es mucho. Y digo también que la democracia no merece que la gente se repita”, sostuvo.

Pese a ello, comentó que siempre estará disponible para contribuir y ayudar, “pero creo que es necesario que existan rostros frescos, no me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no más joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno”.

“Es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas”, sentenció.

No obstante, Bachelet indicó ella nunca buscó ministra, primera autoridad del país, estar en ONU Mujeres, “ni nada. Me lo ofrecen y yo digo ‘ya, sí, bueno, creo que soy capaz para eso’, o ‘no’.

Sobre Dávalos: “Él fue declarado inocente de los dos juicios”

Otro aspectos que Michelle Bachelet abordó con el medio citado fue el proceso judicial que enfrentó su hijo y ex director del Área Sociocultural de la Presidencia de la República, Sebastián Dávalos, por el denominado Caso Caval.

En ese sentido, la exmandataria manifestó que “es bien interesante”, la situación al respecto, “porque él fue declarado inocente de los dos juicios. Eso no salió en ninguna parte y todo el mundo lo tiene como crucificado como si hubiera sido responsable de lo que lo acusaron”.

“Yo quiero decir que ahí había un partido político detrás de esto, interesado en debilitarme a mí y a mi hijo”, añadió.

Bajo ese punto, dijo saber la verdad, las cosas que pasaron y las que no, “por lo tanto, estoy tranquila con eso”.

“Lamento sí que este es un país que cuelga en la Plaza de Armas a alguna gente que no ha hecho nada, y no le da el espacio para decir que no ha hecho nada. Y a otros, que han hecho mucho, no pasa nada con ellos”, finalizó.