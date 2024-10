Bachelet habla por primera vez sobre el Caso Monsalve: “La violencia contra la mujer es inaceptable, debe haber justicia”

La expresidenta fue consultada sobre la denuncia de violación presentada en contra del exsubsecretario tras votar en La Reina.

Este domingo, la expresidenta Michelle Bachelet se refirió por primera vez al caso Monsalve, afirmando que “la violencia contra la mujer es inaceptable, debe haber justicia sea quien sea”.

La otrora jefa de Estado abordó la denuncia de violación presentada en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, tras votar en la comuna de La Reina.

¿Qué dijo Bachelet?

La exmandataria señaló que no hablaría sobre el caso porque “no me corresponde, no estaba ni siquiera en Chile cuando pasó. No voy a opinar sobre lo que vi nada más que por la prensa”.

“Lo que yo sí creo es que la violencia contra la mujer es inaceptable, desde cualquier cargo que yo he estado he luchado contra eso y lo voy a seguir haciendo. Tiene que haber justicia quien sea quien sea”, agregó Bachelet.

Lee también: Video: Presidente de mesa sorprende con insólito asado en local de votación

Afirmó que la situación es de “suma gravedad” y que “la justicia tendrá que investigar y sacar a la luz toda la verdad”. “Yo cada vez que consideré necesario pedir una renuncia a algún miembro, fuera ministro, subsecretario o director del servicio, lo hice”.

“Lo que ha sucedido, todo lo que ha sucedido en el año, muestra distintos problemas que tenemos, pero a pesar de eso las instituciones han funcionado, la justicia está funcionando, se están investigando las cosas y espero que haya justicia”, agregó.