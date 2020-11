La ex presidenta de Chile y actual Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, fue parte de un foro internacional cuyo foco principal era el análisis del rol de las mujeres en la política.

Esta actividad, desarrollada por Americas Society Council of the Americas (AS/COA) y transmitida en vivo mediante sus plataformas digitales, contó además con la participación de María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, y Epsy Campbell Barr, vicepresidenta de Costa Rica.

En el foro denominado “Cómo involucrar a más mujeres en la política”, la ex mandataria dio a conocer su experiencia en la política chilena, destacando que “probablemente, si yo no hubiera sido ministra de Defensa, jamás hubiera estado en la retina de la población chilena para ser una candidata a la Presidencia, y si no hubiera estado en la retina de la población chilena, jamás mi partido me habría llevado como candidata a la Presidencia”.

Indicó, además, que en esos momentos era “miembro del Comité Central de la comisión política de mi partido, teniendo una larga historia política”, pero que el gran obstáculo de las mujeres para lograr tener espacios en la política, es que “siempre tienen que estar demostrando sus capacidades”.

Primera mujer en la Presidencia

En este contexto, Bachelet explicó que “tuve grandes dificultades al comienzo. Más que de discutir mis ideas se preocupaban de cómo yo me vestía, de si el zapato se me quedaba enterrado en no sé dónde, de si se soltaba alguna cosa del chaleco”, pero que eso formaba parte de la no aceptación que al comienzo provoca lo nuevo o lo diverso, argumentó.

“Por otro lado, las niñitas cuando yo era ministra de Salud me decían ‘quiero ser doctora cuando sea grande’, y cuando fui presidenta, decían ‘yo quiero ser presidenta cuando sea grande'”, ejemplificando la importancia de que las mujeres desde pequeñas tengan roles que imitar, y para ello, la diversificación de los espacios es fundamental.

“Yo fui la primera ministra de defensa de América Latina, pero fui la quinta ministra de Defensa de la historia del mundo. Es decir, cuán atrasado estaba el mundo en que las mujeres pudieran tener acceso a lugares donde teóricamente eran masculinos”, agregó la ex presidenta.

En cuanto al desafío mundial que significa la igualdad del acceso de las mujeres a la política o al mundo laboral en sí, la Alta Comisionada expresó que la actual pandemia por el COVID-19, de acuerdo con expertos, significaría un retroceso en esta materia.

Muchas mujeres, según indicó, realizaban trabajos que se vieron afectados por las cuarentenas o la crisis económica, debiendo quedarse en sus casas y asumir roles dentro de sus familias como la educación de sus hijos. Por lo que su vida laboral, en ese sentido, se vería postergada.

Otro elemento que analizó se relaciona con la “violencia y el acoso de las mujeres en la vida política”, asegurando que es un obstáculo al que se enfrenta el 40% de las diputadas de la Unión Europea, quienes “reciben a través de sus redes sociales amenazas sexuales y de todo tipo”.

“La violencia se da en muchos niveles de la política”, añadió, precisando que esto queda de manifiesto en las plataformas digitales.