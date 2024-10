“Ayer me reuní con ACH”: Las conversaciones donde el exfiscal Manuel Guerra le pide trabajo a Luis Hermosilla y que terminaron en su arribo a la Universidad San Sebastián

Son una serie de conversaciones donde el expersecutor le solicita trabajo al influyente abogado y donde, tras presunta intervención de Andrés Chadwick -según se revela en los mismos chats- Guerra selló su arribo a la Universidad San Sebastián.

Manuel Guerra (MG): Yo quiero salirme luego de esto porque el estado es de desesperanza. En la fiscalía cero respaldo y afuera ni hablar. Por tratar de ser serio soy objeto de las ofensas del FA (Frente Amplio) y sus catones morales y de la absoluta indiferencia de la derecha.

Luis Hermosilla (LH): Compañero, lo único que vale la pena es la familia (más cercana), los recuerdos, las minas, los pocos amigos y pare de contar. En lo histórico-social, ya les toca a otros. Viajar hace bien y, por cierto, la buena lectura. En lo demás, estamos cagados.

La conversación es del 20 de mayo de 2018, pero es el primer acercamiento completo donde el entonces Fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra le hace pública su intención al abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva por el Caso Audios, de su intención de dejar el Ministerio Público.

Son una serie de conversaciones -reveladas por el diario electrónico The Clinic– donde el expersecutor le solicita trabajo al influyente abogado y donde, tras presunta intervención de Andrés Chadwick -según se revela en los mismos chats- Guerra selló su arribo a la Universidad San Sebastián.

El 24 de enero de 2019, el aún fiscal vuelve a la carga y le manda un sentido mensaje a Luis Hermosilla:

MG: Estimado, llevo trabajando más de 16 años en el MP y he hecho todo lo que he podido por la institución, con aciertos y errores. Ostento uno de los cargos más importantes del MP pero siento que la institución no es aquella a la que yo entre y la mística que existió ha ido desapareciendo pese a los esfuerzos que hacemos algunos. Así las cosas quiero comenzar a explorar alternativas laborales fuera del MP y más allá del área penal. El area medio ambiental y minera así como todo el ámbito regulatorio es de mi interés, por lo que me gustaría diseñar mi futuro fuera del MP. No tengo un plazo fijo pero la decisión la tengo tomada.

LH: Hola Manuel. Embarcado rumbo a Temuco/Collipulli. Mañana tengo audiencia Catrillanca. Es para tomarse un trago. Vuelvo el martes. Me encantaría conversar contigo. Cuanto te queda en el cargo ?

MG: Me queda harto. 4 años 10 meses.

LH: Presidio menor en su grado maximo!!!

MG: Así es. Pero es mala la cana.

El 13 de mayo de 2021 volvieron a hablar del tema, pero ahora se agregó a un tercer actor: Andrés Chadwick.

MG: Lucho ayer me reuní con ACH. Le planteé la posibilidad de poder integrarme a Hermosilla y Chadwick. Me dijo que lo hablaría contigo.

Un día después:

LH: Hola Manuel! Cómo estás? Perdón por no contestarte hasta ahora pero he estado en un par de incendios de esos que ni siquiera he almorzado. ACH habló conmigo. Te tinca que nos tomemos un café la próxima semana para que hablemos tranquilamente?

MG: Por supuesto Lucho.

Café que, al parecer, tuvo efectos porque un par de días después, el 16 de junio, Guerra le dijo a Hermosilla que estaba esperando el contrato de la Universidad San Sebastián para renunciar al Ministerio Público.

LH: Cómo van tus cosas?

MG: Bien. Esperando el contrato de la USS pero avanzando.

LH: Hay que empujar algo?

MG: Andrés habló con ellos. Si no pasa nada hoy te aviso. Básicamente porque quiero poder presentar mi renuncia.

LH: Ok. Estaré atento.

El 31 de julio estaba todo listo, Guerra presentó su renuncia a la Fiscalía y arribó como docente con jornada parcial en la Universidad San Sebastián.