Una auxiliar de aseo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia contó lo que vivió el pasado miércoles cuando tres sujetos se llevaron 23 computadores y una caja fuerte con documentos desde dependencias de la cartera.

Llamado del ministro

En conversación con Chilevisión, María Cecilia Arriagada contó que esa noche le tocó trabajar en el piso 5. “Entramos a las 22:00 horas y subimos al piso con mi jefa. Yo recibí la indicación de ella de que teníamos que bajar porque el ministro había llamado (para decir) que iban a ir a fumigar y algo más“.

“Fui la primera en bajar al piso -1 y ahí nos dejó mi jefa. Ella estuvo un rato sentada, luego veo que se para, sube, se devuelve y nos dice que no nos movamos hasta que ella nos diga. (…) Sube, baja de nuevo, nos dice que nos vayamos todas al fondo, que apaguemos los celulares y apaga la luz“, agregó la funcionaria.

María relató que ella “no tenía idea de nada. Luego me acerco a una compañera, le pregunto y ella me dice que están robando arriba y que iban a llamar a Carabineros. Ahí recién me percaté de algo que yo había visto en el piso 5 cuando mi jefa me dijo que bajara”.

“(Cuando estaba en el piso 5) vengo caminando del fondo, voy pasando y me llamó la atención que iban saliendo tres personas vestidas con ropa blanca desde una oficina de funcionarios con una caja fuerte. Eso fue todo lo que vi”, añadió.

Consultada al respecto, afirmó que no le pareció extraño que fumigaran a esa hora, ya que “en pandemia estábamos acostumbrados a que iban a fumigar en la noche y nos hacían bajar, pero lo que me llamó la atención fueron esos hombres con ropa blanca sacando una caja, pero como eso no me incumbe a mí, puesto que mi trabajo es hacer aseo, seguí nomas, así que por eso no miré las caras porque una no sabe lo que está pasando”.

“La jefa después nos contó que ella no nos quiso decir nada de lo que estaba pasando porque todas somos distintas y la mayoría sufrimos de hipertensión, por lo que quizás nos podríamos haber alterado y habría sido peor. Ella, que también es hipertensa como yo, optó por hacer eso, resguardarnos a nosotros”, explicó.