Una de las hijas de Fernando Vargas (36) recibió un burlesco mensaje de audio por parte de uno de los sujetos involucrados en el crimen del repartidor de gas que fue asesinado en Cerro Navia.

¿Qué pasó?

Cerca de las 20:00 horas del martes 4 de julio, el trabajador fue abordador por tres sujetos en calle Economía para robarle el camión en el que trabajaba. En la instancia, le dispararon para luego huir del lugar con el vehículo que en su interior tenía 21 cilindros.

Vecinos auxiliaron a Vargas y lo trasladaron al Hospital Félix Bulnes, donde finalmente falleció.

En tanto, gracias al Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por su sigla del inglés) que tenía el camión, dos personas fueron detenidas al interior de un inmueble en Renca: la dueña del sitio y un joven de 14 años que presuntamente es autor del crimen. En el lugar también estaban los cilindros de gas.

El mensaje

Ante la desaparición de su padre, una de sus dos hijas adolescentes llamó de forma insistente al teléfono celular de la víctima. Fue en ese momento cuando, por medio de un mensaje de audio, le respondió uno de los presuntos involucrados en el crimen.

“Yo aquí ando robando y recién me robé… un choreo. Este teléfono salió de un robo, disculpa. Disculpa, flaquita, pero para que no esté llamando si es bonita. Disculpa, flaquita, ya no llame a este teléfono”, le dijo el sujeto.

La muerte de Fernando Vargas ha sido lamentada por vecinos de la Villa Alianza 1. “Se pierde una vida, un papá de dos hijas, una familia que queda desamparada por culpa de delincuentes que por años nos han visto como una presa fácil”, dijo Patricio Aguirre, amigo de la víctima, a 24 Horas.

Por su parte, una de familiar deploró tras lo ocurrido: “Matan a un padre, deja a dos niñas adolescentes solas porque su madre también había fallecido tiempo atrás. Mañana, ¿el Estado se va a preocupar de ellas?”.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la justicia. El tribunal decidió extender la retención hasta el viernes, con el fin de que se puedan recopilar más antecedentes del caso.