VÍDEO RELACIONADO – La celebración a lo Naruto de la diputada Jiles tras la aprobación del retiro de los fondos de las AFP (01:00)

La tarde de este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto que permite el retiro parcial de los fondos previsionales en medio de la pandemia sanitaria.

Los parlamentarios aprobaron la norma transitoria con 95 votos a favor, 36 en contra y 22 abstenciones, por lo que ahora será despachado al Senado para continuar con su tramitación constitucional.

El resultado de la votación, que fue nuevamente aprobada con votos de Chile Vamos, provocó una serie de reacciones tanto entre las autoridades de Gobierno como las del Congreso.

Lee también: 5 UDI, 7 RN y una independiente: Los 13 de Chile Vamos que nuevamente aprobaron el retiro del 10%

Jaime Mulet (FRVS) señaló que “por primera vez, estamos sintonizando bien con el pueblo en un tema tan relevante, incluso con los votos de parlamentarios de derecha. Eso es muy relevante, porque esto no es sólo de la oposición, pues también hay votos de la derecha. Agradezco públicamente ese hecho, porque nos permite entender que Chile se construye también con los amigos y amigas de la derecha democrática“.

El diputado independiente Raúl Soto sostuvo que “creemos que hoy se ha roto el paradigma de un sistema de AFP injusto, de un sistema privado de capitalización individual que ha abusado de las chilenas y chilenos durante cuatro décadas. Hoy se rompe aquello y se abre una puerta sin retorno, más de allá de las presiones y de todas las cosas irregulares y poco éticas que hemos visto durante estos días”.

Su par de la DC, Matías Walker, agregó que “hoy, por primera vez, se pone en cuestión nuestro sistema de ahorro forzoso. Es muy importante avanzar hacia un sistema más solidario. Llamamos al Gobierno, aquí y ahora, a llegar a un gran acuerdo nacional para tener un sistema realmente solidario.

Lee también: Schalper anuncia querella contra Celis tras acusación de extorsiones: “Parece tener una obsesión”

En tanto, el diputado Jorge Brito utilizó su cuenta de Twitter para manifestar que esto es “un poco de justicia ante tanta indolencia mostrada por el peor Gobierno de la historia. Seguiremos ahí, empujando cada paso y atentos a cada detalle. Por Chile, por su gente”.

En la misma línea, la diputada Camila Vallejo (PC) valoró que “triunfó el pueblo. Estamos un paso más cerca de entregar una ayuda efectiva a quienes más lo necesitan. Espero que en el Senado se reponga la indicación que busca instaurar un Fondo Solidario y así podamos mejorar las pensiones del futuro”.

La diputada Karol Cariola (PC), visiblemente emocionada, publicó un vídeo en redes sociales donde aseguró estar “muy contentos y agradecidos, sobre todo, del esfuerzo ciudadano. Corresponde agradecerles a ustedes, a cada uno, a cada una que tomó un cacerola y manifestó su apoyo a esta iniciativa. Chile está unido, quien no está con nosotros es el gobierno”.

La diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista, quien realizó una particular celebración en la Cámara, añadió que “como se los prometí, nietitos, ¡ganamos! Retiro 10% y corrí como Naruto, con plumas y pashhhhmina arriba de los ministros Blumel, Alvarado, Briones y Monckeberg, y les zapatié y les bailé nuestro triunfo en sus caras”.

Su par, Gael Yeomans (CS), sostuvo que “aunque les moleste a todos los que mandan el país, cuando el pueblo de Chile se une por una demanda es invencible. Ni con todo el lobby del mundo les permitió impedir el avance de este proyecto. Ni me imagino cómo está Larroulet en estos momentos“.

La diputada Carolina Marzán (PPD) añadió que “hoy damos una señal de unión, y de que estamos pensando en las personas y no en las empresas. Queda en evidencia la insuficiencia de las medidas del Gobierno, que sólo recurre a deudas, a préstamos en ayuda de quienes hoy están pasando hambre“.

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli), quien votó en contra de este proyecto, aseveró que “para nosotros no es un día feliz. (…) Lo que queda dañado es la confianza interna de Chile Vamos. Lo que yo lamento es que, lo que se votó hoy día no es el retiro del 10% de las pensiones, sino que la posibilidad de que exista una ley, para que luego de que se apruebe la misma, los chilenos puedan optar en recibir el 10% de sus pensiones”

Y agregó: “Esto es una demora innecesaria, que no le va a llegar la ayuda, lamentablemente, porque la gente necesita de ayuda y por eso el presidente de la República presenta un proyecto para ir a problema que nos aqueja y nos convoca”.

Por su parte, el senador Alfonso De Urresti (PS), presidente de la Comisión de Constitución del Senado, manifestó que “ha triunfado el clamor popular de miles y miles de personas que piden el retiro del 10%. Ahora va al Senado y haremos todos los esfuerzo, lo más inmediatamente posible, para abordar esta discusión, para ponerlo en votación, llevarlo a Sala y que se convierta en ley“.

Finalmente, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cuestionó la aprobación en particular de este proyecto, afirmando que “no sólo no es una iniciativa que no resuelve de buena manera los problemas que enfrenta la clase media, sino que también es de dudosa constitucionalidad. Afecta la forma en que están organizados los poderes del Estado”.

Junto con ello, también criticó que “el tono del debate no fue un buen tono. No fue una discusión grata ni para la ciudadanía ni que honra la tradición de esta Cámara de Diputados. Las descalificaciones, los insultos y la deslegitimación moral de las ideas de los adversarios nunca a ser una buena práctica parlamentaria”.