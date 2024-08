Caso Brinks: Director de la PDI será citado a la Comisión de Seguridad del Senado ante tardanza en entrega de antecedentes

Ayer, la PDI reveló ayer previo al atraco en Rancagua, un funcionario recibió información sobre un posible robo a una empresa de valores de la ciudad. El Ministerio Público se enteró por la prensa, dijo el fiscal Aquiles Cubillos. En tanto, la institución policial llamó a retiro al prefecto provincial de Cachapoal.

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, será citado a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, luego de revelarse que la institución tenía información previa al asalto a la sucursal de Brinks en Rancagua.

¿Qué pasó?

Ayer en la tarde, luego de la audiencia de formalización de los 18 detenidos por el atracado en la capital de la Región de O’Higgins, la PDI dio a conocer, a través de un comunicado público, que ya contaba con antecedentes relacionados con el millonario robo que ocurrió el 16 de agosto.

No obstante, el asalto se concretó mientras se estaba en proceso de verificar dicha información, agregó la institución.

Horas después, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, informó, en entrevista con CNN Prime, de CNN Chile, que se “abrirá una causa por omisión de denuncia y obstrucción de la investigación” en contra de la PDI.

“Hemos tomado conocimiento, al igual que ustedes, de este hecho, a través del comunicado que ha hecho la PDI”, indicó el persecutor y precisando luego que, la información la supo primero por medio de la prensa.

“Sin duda habría sido bastante importante haber contado con ellos desde el primer momento. Estamos en definitiva desarrollando diligencias para poder verificar dicha información”, añadió.

Tras la revelación de la PDI y Cubillos, el director general de la institución policial llamó a retiro a prefecto provincial de Cachapoal por “dilación” en entrega de antecedentes a Fiscalía.

#CNNPrime | Fiscal regional de O’Higgins asegura que se enteró por la prensa de información previa de la PDI sobre el robo a Brinks en Rancagua. 💻https://t.co/Ox6C5F7hT4 pic.twitter.com/m7g1c7jDiL — CNN Chile (@CNNChile) August 21, 2024

Eduardo Cerna será citado

En medio de esta situación, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Flores indicó que citará al director general de la PDI, Eduardo Cerda, para que detalle lo ocurrido.

“A raíz de la información de prensa que ha estado circulando sobre esta denuncia, que habría hecho un descolgado de esta organización criminal que finalmente perpetuó el asalto a Brinks, vamos a citar al director general de la PDI a que concurra a la Comisión de Seguridad para que explique exactamente qué fue lo que pasó, qué investigaciones se han hecho, qué medidas se están tomando y se van a tomar para que esta cuestión no vuelva a ocurrir”, comentó.

“Si hay una información tiene que ser investigada a fondo. El Chile de hoy no es el Chile de hace algunos años. El Chile de hoy exige el máximo esfuerzo de todas las instituciones para prevenir y combatir el delito, particularmente de aquellas organizaciones criminales que ya se empiezan a mostrar en nuestro país. Así que vamos a convocar al director general de la PDI con su equipo inmediato”, agregó.

Flores también dijo, en entrevista con 24 Horas, que el lunes tiene una reunión con Cerna. De hecho, el parlamentario comentó que ya habló con él. “La pregunta que le señalé al director de Investigaciones apunta hacia ‘¿qué pasó?’, todavía ellos están recabando información”, relató.

“Nosotros no tenemos la posibilidad de fiscalizar, constitucionalmente no está permitido, es la atribución de la Cámara, pero nosotros podemos convocar a quienes determinemos y, sin duda, que, si hay un fallo aquí, vamos a estar dentro de los que pidan explicaciones, no hay ninguna duda de eso”, indicó.

Finalmente, el senador manifestó su anhelo de que cuando la situación sea aclarada, exista sanción al respecto. “Yo espero y confío en que así va a ser. Ahora, en todo caso, lo estamos convocando para la próxima semana”, sentenció.