El senador Pedro Araya (Ind) se refirió a las acusaciones que hizo la ex candidata a fiscal nacional, Marta Herrera, sobre su vínculo con la ex ministra Javiera Blanco -quien es su pareja- y cómo su investigación por los gastos reservados habría interferido con la votación del lunes.

“Después de las declaraciones tan destempladas de Marta Herrera, queda claro que el Senado no se equivocó al rechazarla como fiscal nacional. No puede pretender una persona que dice falsedades y trata de instalar verdades que no son, pretender dirigir una institución que se encarga de la persecución penal“, dijo Araya.

De acuerdo al senador, lo señalado por Herrera es “absolutamente falso” y criticó que “la jefa de la Unidad Jurídica del Ministerio Público tenga tal nivel de desconocimiento del sistema procesal penal y del sistema judicial. Cuando un tribunal falla, la persona es absuelta y es inocente. No hay otra categoría”.

“La señora Marta Herrera está muy sobrevalorada, porque si yo estuviera enemistado con alguien probablemente sería con alguno de los fiscales que llevó adelante la investigación de gastos reservados. En la carpeta investigativa y en las audiencias en las que le tocó participar a Javiera (Blanco), Marta Herrera nunca apareció“, dijo.

Asimismo, aseveró que “no existe en la carpeta de gastos reservados en el caso de Javiera, ningún papel firmado por Marta Herrera, entonces malamente podría tener una animadversión respecto a ella”.

Asimismo, señaló que presentará una denuncia ante el fiscal nacional para solicitar una investigación en contra de Herrera como jefa de la Unidad Anticorrupción. Esto luego de que la candidata acusara al ex senador y ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, de reunirse con Jorge Abbott para solicitar la suspensión del proceso en contra de Iván Moreira (UDI) por el caso Penta.

“Si estimó que esa reunión podía estar reñida contra las conductas del Ministerio Público o podía ser constitutiva de algún delito, ¿por qué razón guardó silencio durante cinco años? Esto debe ser investigado, no es posible que la jefa anticorrupción, estando en presencia de un hecho que podría ser constitutivo de un acto de esta naturaleza, se haya quedado callada“, manifestó.