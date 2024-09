Lo apuntaron con una pistola en la cabeza: Julio César Rodríguez fue víctima de encerrona en Maipú

Los ladrones le robaron al periodista su vehículo, teléfono celular y una mochila en la que transportaba diversos elementos, entre ellos sus documentos personales.

La noche de este lunes, el periodista Julio Cesar Rodríguez fue víctima de una encerrona en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Los antisociales lograron robarle al conductor de televisión su vehículo, teléfono celular y una mochila en la que transportaba diversos elementos, entre ellos sus documentos.

¿Qué pasó?

Fue el mismo Rodríguez quien entregó detalles del hecho. “Fue una situación bastante ridícula, pensé que me estaban saludando, los saludé, bajé velocidad, y más allá, en un aparte que había que frenar, se bajaron con pistola”, partió señalando.

Fue un grupo de cuatro delincuentes, quienes lo abordaron en el sector de la calle El Rosal. El conductor relata que uno de los sujetos inclusive hizo el ademán de dispararle en un momento, pero él cree que el arma pudo no haber sido real.

“Me bajé al tiro, me pusieron la pistola en la cabeza, pidiendo el pasa corrientes”, dijo, y señaló que esta es la cuarta encerrona de la que es víctima. “De las otras tres me había librado (…). Si tengo la opción parto, si no tengo opción entrego”.

“Tomé la decisión inmediata de entregar el vehículo (…). No me dieron ni un golpe, la pistola no más me la ponían”, complementó. Ya esta mañana, el conductor pudo denunciar el delito en la Cuarta Comisaría de Carabineros.