Apoderados convocados por la agrupación “Escuelas Abiertas” se manifestaron durante la mañana de este viernes a las afueras de distintos establecimientos educacionales. Los padres de los estudiantes piden que se abran los colegios una vez que comience a bajar la cantidad de contagios de COVID-19.

Más de 37 colegios y jardines infantiles ya se han sumado a la movilización convocada por el movimiento, que además ha reunido más de 10 mil firmas.

Los apoderados proponen generar una fase intermedia entre la 1 y 2 del plan Paso a Paso para que se dé prioridad a la apertura de escuelas por sobre malls o restaurantes.

“Fantasilandia no puede tener la misma prioridad que un colegio”, reclamó una apoderada, mientras que otra aseguró que “nuestros los niños lo necesitan, ya no tienen motivación para aprender”.

Lee también: Rector UC revela que Sinovac quiere instalar una planta para producir vacunas en Chile

La vocera de movimiento “Escuelas Abiertas”, Valentina Rebolledo, expresó que “hoy día, en los colegios municipales está el 17% abierto. Esto lo hacemos por ellos, por el resto de los niños de Chile, no por nosotros, los privilegiados”.

El reclamo de estos apoderados se suma a la propuesta del Colegio Médico, que sugiere volver a la presencialidad tras un “cortocircuito epidémico”.

Sin embargo, ello ha sido desestimado por el Colegio de Profesores. En entrevista con CNN Chile, el presidente del gremio, Carlos Díaz, argumentó que “nos parece que hoy día no están las condiciones para el retorno, no sólo por la cantidad de contagios que tenemos a nivel nacional, sino que también por la situación grave que tenemos respecto de la crisis hospitalaria, donde prácticamente ya no hay camas, y por tanto cualquier situación que signifique tener llevar a un niño a un hospital, no va a tener dónde ser atendido”.