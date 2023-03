En el marco de una reunión con la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidad (ACHM), Carolina Leitao, el fiscal nacional Ángel Valencia, se refirió a la investigación de la Fiscalía por la supuesta entrega no oficial del listado de “narco-casas” al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

“En mi calidad de fiscal nacional no corresponde que haga juicio respecto del mérito que los alcaldes y alcaldesas toman en el ejercicio de sus atribuciones. Nos preocupa que esta actividad proteja la identidad de los denunciantes, proteja la seguridad de los fiscales y que sea una acción virtuosa que, efectivamente, nos permita combatir de manera eficaz el narcotráfico”, señaló.

🔴#HoyEsNoticiaCNN | AHORA – Fiscal Ángel Valencia y sumario interno por información sobre "narco casas": "El objeto de la investigación interna tiene que ver con apreciar si se le entregó información al alcalde Carter y si eso se encuentra dentro de los márgenes de la ley" pic.twitter.com/eT8n5TU4xZ — CNN Chile (@CNNChile) March 23, 2023

Asimismo, mencionó que el trabajo de los fiscales de Chile “va a seguir coordinado con los municipios en todo aquello que se nos permita, porque tenemos el interés común de combatir el narcotráfico y velar por la seguridad de los vecinos. Los fiscales vamos a seguir compartiendo información con los municipios para rendir cuentas del trabajo que realizamos (…) el detalle de esa información tiene que regirse a nuestras leyes”.

Respecto a la investigación interna, Valencia expresó que la acción “tiene que ver con apreciar si se le entregó información al alcalde Carter y si eso se encuentra dentro de los márgenes de lo que la ley y nuestra reglamentación interna nos permite entregar y con qué objeto”.

“Insisto, los fiscales vamos a seguir colaborando con los municipios en el combate al narcotráfico, velando por la protección de los testigos, por la protección de los denunciantes, por la protección de la comunidad y especialmente por la seguridad de los fiscales”, zanjó.

Boric descarta “telefonazo” que denunció Carter: “Estoy preocupado de luchar contra la delincuencia, no contra alcaldes”

El presidente Gabriel Boric descartó el “telefonazo” que denunció el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y que se habría realizado desde La Moneda a la Fiscalía a propósito de las demoliciones de las “narco-casas”.

La acusación por parte del jefe comunal surgió luego de que el Ministerio Público anunciara la apertura de una investigación sumaria por la entrega no oficial del listado de viviendas que se encuentran vinculadas a investigaciones por delitos contemplados en la Ley 20.000 (ley de droga).

“Eso es absolutamente falso, la Fiscalía es un ente autónomo y no ha habido ningún llamado por parte del Gobierno“, aseguró el mandatario cuando se disponía a abandonar el Palacio de Gobierno, en un momento captado por Canal 13.

Asimismo, la máxima autoridad del país dijo estar “preocupado de luchar contra la delincuencia y el narcotráfico, no contra los alcaldes”.

“En esa pelea no estoy interesado“, zanjó el mandatario justo antes de subirse a un vehículo presidencial.

¿Qué había dicho Carter?

Cabe mencionar que tras la apertura del sumario por parte del Ministerio Público, Carter afirmó que continuará con las demoliciones pese a los disturbios que generó el cuarto de estos procedimientos ocurrido el día miércoles en la población Los Quillayes.

El jefe comunal aseguró que, como municipio, “recibimos información oficial con un membrete de la Fiscalía. No fue informar, no fue un (mensaje de) WhatsApp, no fue una llamada de La Moneda ni un tirón de orejas. Fue una comunicación correo a correo entre autoridades públicas con total transparencia”. Sin embargo, “en un giro inexplicable, al atardecer cambia de opinión e inicia un sumario (Valencia) contra el fiscal“, añadió.

Carter sostuvo que “nadie cambia de opinión en ocho horas“, por lo que “aquí hubo un telefonazo”.